MP pide juicio contra María Marta Castañeda Torres, conviviente de alias “el Lobo”, por ataque contra fiscal

El Ministerio Público (MP) solicitó este viernes 28 de agosto al Juzgado de Mayor Riesgo A que envíe a juicio a María Marta Castañeda Torres, conviviente de Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias “el Lobo”, identificado como cabecilla de la Rueda del Barrio 18, por su presunta vinculación con el ataque armado contra la fiscal Miriam Reguero, ocurrido en marzo del 2024.

Durante la etapa intermedia del proceso, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión consideró que cuenta con pruebas suficientes para demostrar la participación de Castañeda Torres y de los presuntos pandilleros Daniel Eduardo Castro Rodas, Walfred Fernando Leiva Alveño y Jairo Giovanni Mendoza en el hecho.

El MP pidió que los cuatro sindicados enfrenten juicio por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita.

El ataque dejó muertos a Miriam Sosa, madre de la fiscal, y a Carlos Humberto González, guardaespaldas de Reguero.

Después de conocer la petición del MP y los argumentos de la defensa de cada uno de los procesados, la jueza Claudette Domínguez programó para septiembre la audiencia en la que dará a conocer su resolución. La fecha no ha sido informada.

Según las investigaciones del MP, Castañeda Torres estaría vinculada con el atentado contra Reguero, ocurrido el 27 de marzo del 2024 en la zona 9.

Los indicios recabados por el MP apuntan a que Castañeda Torres habría actuado bajo instrucciones de Ochoa Mejía en la planificación del ataque armado.

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