“Habría que ver quiénes son los cabecillas”: ataques contra comercios en Escuintla abren dos líneas de investigación

Los ataques armados contra supermercados y tiendas de conveniencia en Escuintla son investigados por la Policía Nacional Civil (PNC) bajo dos posibles líneas: hechos relacionados con extorsiones o con personas que cometerían robos dentro de esos establecimientos. En seguimiento de estos casos, la institución informó sobre la captura de tres personas presuntamente vinculadas con los ataques y el incremento de los operativos de seguridad e identificación de personas en el sector.

En el centro de Escuintla, agentes de la PNC capturaron a Laura “N”, de 23 años, alias “Seca”; Esteban “N”, de 21, alias “Casper” o “Peluquero”, y Bryan “N”, de 23, alias “Monkey”. Según la información policial compartida, los tres son presuntos integrantes del Barrio 18 y estarían vinculados con ataques contra tiendas de conveniencia. La PNC informó que les incautó una pistola con el registro esmerilado, un revólver con reporte de robo, una motocicleta y marihuana.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, el caso fue analizado a partir de las investigaciones abiertas, las capturas y el alcance de los operativos de seguridad. En la discusión se cuestionó la efectividad de los planes implementados por las autoridades frente a hechos de violencia y extorsión, y se planteó que las pesquisas deberían determinar si los detenidos forman parte de una estructura más amplia.

“Habría que ver quiénes son realmente los cabecillas”, se afirmó durante el programa, al señalar que las investigaciones deberían establecer la posible cadena de mando detrás de los ataques.

PNC investiga extorsión y posibles robos

Jorge Aguilar, portavoz de la PNC, explicó que las autoridades mantienen abiertas distintas líneas para establecer el origen de los hechos. “Hasta el momento hay varias líneas de investigación”, afirmó.

Una de ellas busca determinar una posible relación con personas que “se dedican a robar dentro de las mismas tiendas de conveniencia o supermercados” y que habrían sido descubiertas por guardias de seguridad privada.

Jorge Aguilar, portavoz de la PNC, informó que las pesquisas buscan establecer si los ataques están relacionados con robos dentro de los comercios o con extorsiones. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

La segunda, agregó, “pudiera tener algún tipo de relación con extorsión”. Aguilar informó además que los tres capturados presuntamente pertenecen al Barrio 18 y que la PNC incrementó los operativos de seguridad en el sector.

También se señaló que el video grabado durante uno de los ataques podría constituir un elemento para las pesquisas y se mencionó la posibilidad de analizar los teléfonos de los detenidos para buscar comunicaciones relacionadas con el caso. Otro planteamiento fue efectuar “un estudio criminalístico y criminológico” que permita establecer eventuales responsabilidades en una cadena jerárquica vinculada con extorsiones.

Advierten efectos para comercio e inversión

El análisis también abordó las posibles repercusiones de la inseguridad sobre la actividad comercial de Escuintla, departamento con movimiento económico y turístico. Durante el programa se señaló que ataques reiterados pueden llevar a las empresas a incrementar sus medidas de seguridad y afectar sus operaciones. “Es un problema en que nos afecta a todos”, se afirmó.

Tres personas fueron capturadas en Escuintla por su presunta vinculación con ataques contra establecimientos comerciales, según informó la Policía Nacional Civil. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

También se sostuvo que una estrategia contra estos delitos requeriría participación conjunta de autoridades, empresarios y otros sectores de la sociedad. Los participantes cuestionaron los resultados de las políticas de seguridad y advirtieron que la persistencia de hechos violentos podría afectar la percepción de Guatemala entre inversionistas: “No es seguro el país, mejor recogemos nuestras cosas y nos vamos. Se va la inversión”.

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