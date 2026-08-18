“Se está volviendo algo cotidiano”: usuarios temen por su vida ante asaltos en buses extraurbanos tras muerte de piloto

Esperar un autobús o avanzar por la ruta se ha convertido, según los testimonios recogidos tras el ataque, en un momento de incertidumbre para algunos usuarios del transporte extraurbano. Pasajeros relataron que temen ser asaltados cuando las unidades salen de la capital y que delincuentes abordan los buses para despojarlos de sus pertenencias.

La preocupación aumentó después del ataque armado en el que murió Mario Tos, de 55 años, piloto de una unidad de la ruta Guatemala-Quiché, en la 41 calle y 10 avenida de la zona 8 capitalina. Según la información presentada, las autoridades investigan preliminarmente si el crimen podría estar relacionado con extorsiones.

El caso fue abordado durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, donde se analizaron el temor que expresan pasajeros y conductores, las amenazas que pueden enfrentar los pilotos, los asaltos en las rutas y la respuesta de las autoridades después de hechos de violencia.

“Está rompiendo todo el tejido social”

Roxana Sánchez, comunicadora y periodista, señaló que la muerte de un piloto no debe observarse como un hecho aislado y centró su intervención en el impacto que este tipo de violencia genera entre quienes utilizan o trabajan en el transporte público.

“Se está volviendo algo cotidiano, está rompiendo todo el tejido social”, afirmó Sánchez al referirse a los ataques contra conductores y al temor expresado por los usuarios.

Durante el reporte transmitido en el programa, una mujer que se identificó como Ana relató que una conocida había sido víctima de un asalto mientras viajaba en autobús.

Pasajeros aseguran que el temor a los asaltos los lleva a ocultar objetos de valor y mantenerse atentos durante los recorridos en autobús. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

“Sí, una conocida de allá también vino, ahí estaba en el bus y subieron personas que le quitaron sus pertenencias”, declaró.

La entrevistada también manifestó temor por permanecer en las paradas, debido a la posibilidad de ser víctima de un robo. El testimonio fue citado durante el análisis como una muestra de la preocupación que existe entre algunos pasajeros.

Sánchez cuestionó además qué ocurre con las familias de las víctimas después de estos hechos y qué respuestas reciben frente a los crímenes.

“Eso se llama la cultura del miedo”

Claudia Massis, psicóloga y comunicadora, enfocó su análisis en el comportamiento que provoca la inseguridad entre los usuarios del transporte.

“Eso se llama la cultura del miedo, que es lo que nosotros tenemos”, afirmó.

Massis explicó que ese temor puede reflejarse en acciones cotidianas, como evitar llevar objetos de valor, esconder pertenencias o desconfiar de las personas que viajan cerca o esperan abordar una unidad.

Según la comunicadora, esa percepción puede llevar incluso a interpretar como una posible amenaza la presencia de una persona que camina detrás de otra, aunque no exista una situación de riesgo.

Al abordar específicamente la muerte del piloto, Massis hizo una precisión sobre la investigación y evitó establecer una causa.

“No sabemos el móvil, realmente no sabemos qué fue lo que pasó, cuáles fueron las causas”, indicó.

Amenazas a pilotos y temor durante los recorridos

Massis también explicó que algunos delincuentes pueden recurrir a amenazas contra conductores o sus familias para obligarlos a permitir determinadas acciones dentro de las unidades.

La comunicadora aclaró expresamente que no estaba atribuyendo esa forma de operar al caso de Tos, sino explicando situaciones que, según expuso, pueden ocurrir en el transporte.

El ataque en el que murió el piloto Mario Tos, de 55 años, generó nuevos señalamientos sobre la inseguridad y las amenazas que enfrentan usuarios y conductores del transporte extraurbano. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

De acuerdo con su explicación, algunos pilotos pueden ser intimidados para que permitan el ingreso de personas a los autobuses y, por temor a represalias, optan por no intervenir.

“Los amenazan a ellos, a sus familias”, señaló Massis al explicar uno de los escenarios que, según dijo, pueden enfrentar los conductores.

Por ello, recomendó que los pilotos que reciban amenazas informen de la situación a las autoridades y a los responsables de las empresas para las que trabajan.

Después del ataque en la zona 8, la Policía Nacional Civil instaló un puesto de registro en el sector y efectuó controles a conductores, principalmente de motocicletas, según el reporte presentado.

Al cierre del análisis se cuestionó que las medidas policiales se produzcan después de los ataques y se señaló la necesidad de reforzar la prevención.

Mientras continúa la investigación por la muerte de Mario Tos, los testimonios recogidos entre usuarios mantienen el foco en otro problema: el miedo al abordar buses extraurbanos, viajar por las rutas y convertirse en víctima de un asalto.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.