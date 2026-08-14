“Esos teléfonos no caminan solitos”: requisa en Pavoncito abre cuestionamientos por controles, posible complicidad y sobornos

Justicia

“Esos teléfonos no caminan solitos”: requisa en Pavoncito abre cuestionamientos por controles, posible complicidad y sobornos

El decomiso de celulares, una cámara 4K y posibles drogas en Pavoncito llevó a cuestionar los controles internos del sistema penitenciario.

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La requisa efectuada en el Centro de Detención Preventiva para Hombres Reinstauración Constitucional, conocido como Pavoncito, en Fraijanes, dejó al descubierto teléfonos celulares, objetos punzocortantes, una cámara de alta definición 4K y sustancias que, según las autoridades, podrían ser marihuana, cocaína y metanfetamina, entre otros artículos prohibidos.

Más allá de la cantidad y variedad de los objetos decomisados, el operativo volvió a plantear interrogantes sobre cómo ingresan artículos ilícitos a las cárceles y qué controles existen para impedir que los privados de libertad tengan acceso a teléfonos que, según el análisis expuesto en televisión, pueden ser utilizados para continuar coordinando delitos desde prisión.

El caso fue analizado este 14 de agosto del 2026 durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, donde los panelistas centraron la discusión en los controles de ingreso, la posible participación de personas vinculadas con el funcionamiento de los centros penitenciarios, los sobornos y la necesidad de atacar las causas que permiten el ingreso reiterado de objetos prohibidos.

“Esos teléfonos no caminan solitos”: cuestionan cómo ingresan los ilícitos

La requisa se efectuó en el sector donde permanecen integrantes de la Mara Salvatrucha. Participaron agentes de la Policía Nacional Civil, guardias del Sistema Penitenciario, miembros del Ejército de Guatemala y unidades K-9.

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El Ejército concluyó durante la noche del 13 de agosto el conteo de los objetos decomisados. Entre los principales hallazgos se reportaron 200 objetos punzocortantes, cinco teléfonos celulares, 17 cables para cargar teléfonos, una máquina para tatuar, un cargador inalámbrico, una bocina, un radio portátil y una cámara dual de alta definición 4K.

El hallazgo de celulares y posible droga en Pavoncito plantea cuestionamientos sobre cómo ingresan objetos ilícitos a la prisión. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

Durante Impacto Directo, uno de los panelistas cuestionó que objetos de esa naturaleza continúen apareciendo pese a las requisas efectuadas en los centros penitenciarios.

Es lamentable cómo en un centro penitenciario, donde deberían estar totalmente aislados los reclusos, tienen acceso a drogas, a telefonía y a un sinfín de comodidades, no solo para estar cómodos adentro, sino también para continuar dirigiendo crímenes”, afirmó.

El análisis se concentró particularmente en los teléfonos celulares y en la forma en que pueden llegar hasta los privados de libertad.

Esos teléfonos no caminan solitos, esos los dejan entrar, los lleva personal”, señaló uno de los panelistas al plantear que las requisas, por sí solas, no resuelven el problema si los objetos pueden volver a ingresar.

El señalamiento expresado durante el programa no establece responsabilidades individuales ni prueba la participación de trabajadores penitenciarios. Los panelistas plantearon la posibilidad de una estructura de colaboración interna y cuestionaron qué personas podrían facilitar el ingreso de los objetos.

Hay alguien detrás y la gran pregunta que nos hemos hecho siempre es esa complicidad, porque aquí posiblemente hay guardias, el director del penal, el alcaide; en fin, es una estructura muy bien coordinada”, se afirmó durante la discusión.

Panelistas señalan posible contubernio y sobornos

Otra de las intervenciones vinculó la recurrencia de los hallazgos con posibles actos de corrupción y soborno dentro del sistema penitenciario.

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Mientras no cambien las políticas y las estrategias y se sanee esto por dentro, seguramente va a continuar”, expuso una panelista.

Agregó que, a su criterio, una inspección en distintos sectores carcelarios podría permitir localizar dinero, armas, celulares, cargadores y otros artículos prohibidos.

La requisa en Pavoncito evidencia la presencia de objetos prohibidos y genera cuestionamientos sobre los controles de ingreso al centro penitenciario. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

Los panelistas también cuestionaron que las acciones se concentren en retirar objetos sin impedir que vuelvan a ingresar.

Aquí lo que necesitamos como Estado es que se tomen medidas, no solo de estar recogiendo los teléfonos que vuelven una y otra vez a cada rato: entran, salen, los vuelven a meter”, se afirmó durante la transmisión.

El planteamiento apunta a reforzar los controles en los distintos puntos de acceso a los centros penitenciarios para determinar cómo ingresan celulares, drogas y otros objetos cuya posesión está restringida.

Posible droga, pipas y otros objetos decomisados

Las autoridades también reportaron siete pesas posiblemente utilizadas para drogas, 20 pipas para inhalar posible marihuana, mil papos que podrían haber sido utilizados para envolverla y 95 recipientes para moler sustancias.

Además, localizaron 23 paquetes de posible marihuana, cinco pastillas de posible metanfetamina, cuatro frascos y dos bolsas con sustancias que podrían ser cocaína, así como 13 cajetillas de cigarros, 127 encendedores, dos cervezas y un bulto de fuegos pirotécnicos.

La identificación de las sustancias es preliminar, pues la información proporcionada por las autoridades no consigna resultados de análisis periciales que confirmen su composición.

En videos del operativo se observa a las autoridades inspeccionar a los privados de libertad y pedirles que se retiraran las playeras y los zapatos. La requisa también contó con agentes K-9 para localizar posibles drogas escondidas en el centro penitenciario.

Además de plantear mayores controles, los panelistas abordaron la rehabilitación de los privados de libertad y señalaron la necesidad de brindarles capacitación y formación en oficios para facilitar su reinserción social y laboral después de cumplir sus condenas.

Así queda más limpio, informativo y sin repetir lo que ya desarrollaste sobre sobornos, posible complicidad, salarios y controles electrónicos.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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