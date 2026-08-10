“Los datos son la punta del iceberg”: PNC reporta 1,186 capturas en casos de extorsión en Guatemala

Emprendedores que comienzan un negocio pueden quedar expuestos desde sus primeras actividades a cobros extorsivos, según información de la Policía Nacional Civil (PNC). La institución señala que comerciantes, tenderos y transportistas también están entre los sectores afectados por estructuras que exigen pagos bajo amenazas.

La PNC reporta 1,186 personas capturadas en lo que va del año por su presunta vinculación con casos de extorsión. Del total, 635 son mujeres, equivalentes al 54%, y alrededor de 551 son hombres, el 46%, de acuerdo con los registros policiales.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se analizaron las capturas, el efecto de las extorsiones sobre pequeños negocios y transportistas, el funcionamiento de estas estructuras desde centros carcelarios y las dificultades para atacar no solo a quienes ejecutan los cobros, sino también a quienes dirigen, financian o permiten la operación de las redes criminales.

Emprendedores y comerciantes, entre las víctimas

La Policía indicó que los operativos se han dirigido contra personas señaladas de integrar grupos que amenazan a comerciantes, pilotos del transporte y propietarios de negocios para exigirles dinero.

La problemática también alcanza a quienes intentan poner en marcha un emprendimiento. Durante el informe presentado en el programa se explicó que emprendedores, comerciantes, tenderos y transportistas han resultado afectados por este delito.

“Son personas que a veces quieren emprender un negocio y ya vienen a cobrarle un impuesto o una renta a través de la extorsión, las estructuras criminales”, se explicó durante el segmento.

También se advirtió sobre las consecuencias de acceder al primer cobro: “Al dar la primera cuota, al dar la primera extorsión, el siguiente mes es lo mismo y así va a ser por un tiempo indefinido. Es un círculo vicioso que va a ser muy difícil cerrar”.

El análisis aborda las extorsiones, las operaciones atribuidas a estructuras criminales desde las cárceles y los desafíos para identificar a sus cabecillas y fuentes de financiamiento. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

La PNC reiteró el llamado a denunciar las extorsiones para que las autoridades puedan comenzar las investigaciones e identificar a los responsables.

“Los datos son la punta del iceberg”

El análisis en Impacto Directo se centró también en determinar si el número de capturas refleja el alcance real de las estructuras dedicadas a las extorsiones.

Uno de los panelistas sostuvo que las detenciones permiten observar principalmente a quienes participan en la ejecución operativa del delito, pero no necesariamente muestran cómo funcionan las estructuras completas.

Según su análisis, las cifras de capturas corresponden a “la parte operativa de los delincuentes que hacen posiblemente una acción determinada”, mientras queda pendiente conocer con mayor profundidad “la parte que no se ve, la parte de abajo”.

Uno de los analistas planteó la interrogante:

“En materia de lavado de dinero, ¿cuál es la verdadera estrategia acá? De limitar el poder que estas estructuras tienen para que realmente ya no puedan operar de la forma con la cual lo están haciendo”.

Cárceles y sistema de justicia, bajo cuestionamiento

Otro de los puntos abordados durante el programa fue el papel del Sistema Penitenciario. Los panelistas señalaron que algunas operaciones de extorsión continúan coordinándose desde las cárceles y consideraron necesario fortalecer el control en los centros de privación de libertad.

“Las extorsiones ocurren y se operan ¿desde dónde? Desde las mismas cárceles”, afirmó uno de los participantes.

A partir de ese planteamiento, el análisis sostuvo que las capturas por sí solas resultarían insuficientes si las estructuras conservan capacidad para comunicarse, ordenar cobros y coordinar actividades desde prisión.

Expertos señalan que las capturas representan solo una parte del problema de las extorsiones en Guatemala y destacan el impacto que sufren emprendedores, comerciantes y transportistas. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Durante el espacio también se formularon cuestionamientos al funcionamiento del sistema de justicia y a resoluciones judiciales relacionadas con personas acusadas de delitos. Esos señalamientos fueron expresados como opiniones de los panelistas y no se acompañaron en el segmento de documentación que permitiera comprobar responsabilidades individuales.

Uno de ellos resumió su postura con la pregunta: “Por más que la Policía los atrape a todos, si los jueces los dejan sueltos, ¿qué se puede hacer?”.

El panel también vinculó la extorsión con el impacto económico que sufren quienes abandonan negocios o proyectos a causa de las amenazas.

“¿Cuántos negocios, cuántos sueños han quedado en solo eso? Porque los han tenido que cerrar”, expresó uno de los participantes.

Otro analista destacó que el fenómeno representa un riesgo para quienes buscan emprender y sostuvo que ese factor debe considerarse al evaluar las condiciones para desarrollar actividades productivas en Guatemala.

El análisis concluyó que el desafío contra la extorsión en Guatemala trasciende el número de capturas y requiere, según los participantes, investigaciones que permitan establecer quiénes dirigen las estructuras, cómo se financian, desde dónde operan y qué mecanismos pueden impedir que continúen funcionando.

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