De un alquiler al cautiverio: caso de secuestrada en su propia casa alerta sobre riesgos de abrir el hogar a desconocidos

Una mujer de 54 años que, según la investigación del Ministerio Público (MP), permaneció privada de libertad del 10 de junio al 10 de agosto del 2026 en su vivienda, en San José Pinula, fue rescatada después de pedir auxilio desde una ventana. Este 11 de agosto, un juez ligó a proceso penal por plagio o secuestro a las seis personas capturadas y ordenó que permanezcan en prisión preventiva mientras continúa la investigación. La audiencia intermedia está prevista para el 25 de noviembre.

La Fiscalía contra Secuestros sostiene que Hilda Maribel Guadrón González se acercó a la víctima después de responder a un anuncio mediante el cual la mujer ofrecía un espacio de su vivienda en alquiler. Según la imputación, después ingresaron los demás sindicados, quienes habrían restringido la libertad de la propietaria, amenazado a su familia y obligado a la mujer a vender y distribuir droga. Guadrón González rechazó la acusación y aseguró durante la audiencia que había alquilado un espacio, que conocía a la denunciante y que mantenían una relación de amistad.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, abordaron el caso desde los riesgos asociados con alquilar espacios dentro de una vivienda, la entrega de información personal a desconocidos, la necesidad de que familiares permanezcan atentos a cambios de comportamiento y la importancia de verificar a las personas que tendrán acceso a una propiedad.

El alquiler y la confianza, bajo análisis

Roxana Sánchez, comunicadora y periodista, centró su intervención en la forma en que habría comenzado el contacto entre la víctima y una de las sindicadas. Según lo expuesto durante la audiencia, la mujer había ofrecido un espacio en alquiler y Guadrón González afirmó que incluso había pagado varios meses de arrendamiento.

Sánchez planteó que ese tipo de condiciones económicas puede resultar atractivo para una persona que busca obtener ingresos, pero recomendó observar con cautela circunstancias que parezcan demasiado favorables.

Seis personas fueron ligadas a proceso por plagio o secuestro por el caso de una mujer que habría permanecido privada de libertad en su propia casa. (Foto: Prensa Libre, Impacto Directo, Guatevisión)

“Lo que parece muy bueno muchas veces no lo es”, expresó Sánchez.

La hipótesis planteada por Sánchez deberá contrastarse con las pesquisas del MP. La sindicada sostiene una versión diferente y asegura que existía un acuerdo de alquiler y una relación de amistad con la propietaria.

“Que a mí me adelanten cuatro meses de renta suena bonito. Pero eso pudo haber sido parte de la estrategia”, afirmó.

Sánchez destacó además la actuación de la vecina que advirtió una situación inusual y cuya alerta permitió que las autoridades conocieran el caso.

La comunicadora agregó que el Ministerio Público deberá sustentar la acusación con los elementos obtenidos durante la investigación, entre ellos los teléfonos celulares incautados y otros indicios que sean incorporados al expediente.

El juez que conoció la primera declaración también señaló que el MP deberá profundizar en el análisis de los dispositivos y otros elementos mencionados durante la audiencia. La resolución judicial consideró que, en esta etapa procesal, existen indicios suficientes para que los seis sindicados continúen siendo investigados.

Información familiar puede aumentar la vulnerabilidad

Claudia Massis, psicóloga y comunicadora, enfocó su intervención en las precauciones que pueden adoptar quienes venden productos, alquilan habitaciones o permiten que desconocidos ingresen a su propiedad.

Massis recomendó conocer previamente a las personas interesadas, procurar que haya alguien más presente durante los encuentros y evitar revelar información sobre la composición del núcleo familiar.

El caso de secuestro en San José Pinula puso atención sobre los riesgos de permitir el ingreso de desconocidos a una vivienda y la importancia de verificar a posibles inquilinos. (Foto: Prensa Libre, Impacto Directo, Guatevisión)

También alertó sobre proporcionar datos personales en conversaciones con personas recién conocidas, entre ellos información sobre hijos, nietos u otros familiares.

“No dé información suya”, expresó Massis al enumerar las medidas preventivas.

Este aspecto adquiere relevancia en la investigación porque, según la imputación del MP, los sindicados habrían quitado un teléfono celular a la víctima para obtener información sobre sus familiares y amenazarla con causarles daño si se negaba a cumplir sus órdenes.

Massis también planteó que las autoridades deberían analizar si el caso revela alguna modalidad de coacción vinculada con grupos delictivos. Durante el programa dijo: “Creo que es una nueva manera de reclutar miembros”.

El papel de la familia y las señales de alerta

Herman Galindo, internacionalista, abordó otro aspecto del caso: el acompañamiento de familiares cuando una persona alquila parte de la vivienda en la que continúa residiendo.

Galindo planteó que cambios en la comunicación o la imposibilidad repentina de visitar a un familiar pueden constituir señales para prestar mayor atención.

“Creo que es responsabilidad de la familia también”, manifestó.

El internacionalista explicó que, desde su criterio personal, acompañaría a un familiar que decidiera alquilar espacios de su propiedad y evitaría que permaneciera solo con personas desconocidas.

La PNC captura a seis presuntos integrantes del Barrio 18 durante un operativo en San José Pinula, donde rescata a una mujer que permanecía cautiva. (Foto Prensa Libre: PNC)

Su planteamiento coincide con una de las interrogantes surgidas durante la conversación del programa: qué ocurrió durante los dos meses en los que, según el MP, la víctima permaneció privada de libertad y qué contacto pudo mantener con sus familiares.

El expediente todavía se encuentra en fase de investigación. La Fiscalía sostiene que la mujer estuvo cautiva, recibió amenazas contra sus hijos, nietos y pareja y fue obligada a participar en actividades relacionadas con droga. Además, afirma que en ocasiones recibía alimentos únicamente una vez al día.

El juez dispuso que esas versiones sean investigadas y resolvió que existen elementos suficientes para mantener abierto el proceso penal por plagio o secuestro.

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