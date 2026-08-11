Drogas y secuestro en San José Pinula: mujer permaneció cautiva dos meses en su propia casa, a manos de integrantes del Barrio 18

Una mujer de 54 años permaneció cautiva durante dos meses en su propia vivienda, en un condominio de San José Pinula, donde seis presuntos integrantes del Barrio 18 la mantuvieron bajo amenazas de muerte y la obligaron a vender droga. Un juez encontró indicios suficientes para ligar a proceso a los seis capturados por el delito de plagio o secuestro.

De acuerdo con la imputación presentada durante la audiencia de primera declaración, la víctima permaneció privada de libertad desde el 10 de junio hasta el 10 de agosto del 2026.

La Fiscalía contra Secuestros del Ministerio Público sostiene que Hilda Maribel Guadrón González, una de las detenidas, presuntamente, se hizo pasar por amiga de la mujer luego de responder a un anuncio en el que esta ofrecía una habitación en alquiler. Según el MP, una vez ingresó a la vivienda junto con los demás sindicados, tomó el control del inmueble y comenzaron a restringir la libertad de la víctima.

La imputación señala que los procesados obligaban a la mujer a participar en la venta y distribución de droga y la amenazaban con matar a sus hijos, nietos y pareja si se negaba a cumplir sus órdenes.

El MP también sostiene que le quitaron un teléfono celular para obtener información sobre sus familiares y utilizarla como mecanismo de intimidación.

El MP dijo que durante el cautiverio la víctima era trasladada a distintos puntos de venta de droga y a un inmueble ubicado en San José Pinula, donde, de acuerdo con su declaración, elaboraban la droga que posteriormente debía distribuir.

La Fiscalía afirma que la mujer recibía alimentos únicamente una vez al día o de forma esporádica mientras permanecía privada de libertad.

Denuncia de una vecina permitió el rescate

La investigación refiere que el rescate ocurrió el 10 de agosto del 2026, luego de que una vecina observara a la mujer pedir auxilio desde una ventana de una vivienda ubicada en el condominio Valle de Navarra, en San José Pinula.

Según el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil, la denuncia fue trasladada al administrador del residencial, quien alertó a las autoridades.

Los agentes antisecuestros llevaron a cabo un operativo que comenzó con vigilancia en el inmueble y, posteriormente, ingresaron cuando observaron a la mujer solicitar ayuda.

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Los capturados durante el operativo

Edgar Abel García Mancía, de 27 años

Hilda Maribel Guadrón González, alias "la Diabla", de 26 años, salvadoreña

Jorge Aníbal Álvarez Rosales, alias "el Chiño", de 34 años

Wilmer Adán Cruz Aquino, alias "el Camello", de 29 años

Carlos Alfredo González Vásquez, alias "el Moreno", de 35 años, salvadoreño

Andrea Álvarez Rosales, alias "Tify", de 32 años

En el inmueble, los investigadores incautaron 14 teléfonos celulares.

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Juez encuentra indicios y los liga a proceso

El juez resolvió este 11 de agosto ligar a proceso penal a los seis sindicados al considerar que, en esta etapa de la investigación, existen indicios racionales suficientes sobre su posible participación en el delito de plagio o secuestro.

Durante su resolución, el juzgador señaló que el MP aún deberá profundizar en distintas diligencias, entre ellas, el análisis de los teléfonos celulares incautados y de los depósitos bancarios mencionados durante la audiencia, para establecer su relación con los hechos investigados.

El juez también destacó que existen, al menos, dos testigos que respaldan la versión de la víctima respecto de que permanecía retenida contra su voluntad dentro de su propia vivienda.

El juzgador resaltó la importancia de la denuncia presentada por vecinos del condominio.

"No es fácil tampoco para los vecinos de un lugar llevar a cabo sus denuncias; eso requiere de valor", expresó durante la audiencia.

Sindicada niega haber sido cómplice

Durante la audiencia, Hilda Maribel Guadrón González rechazó los señalamientos del MP y aseguró que la denunciante le había alquilado una habitación.

"Nosotros, mi familia y yo, no somos delincuentes ni nada por el estilo de lo que nos están acusando", declaró.

Guadrón González indicó que conocía a la denunciante desde hacía cuatro meses y negó que hubiera permanecido retenida.

"Yo no me fui a su casa. Yo le alquilé el apartamento", manifestó.

También aseguró que ambas mantenían una relación de amistad.

"Nada de esto es lo que ella está diciendo, porque nosotros somos amigas", dijo al juez.

Guadrón González señaló que viajaban y trabajaban juntas.

"No veo la razón o el motivo por el cual yo podría hacer eso de tenerla o secuestrarla en su hogar", expresó.

Además, comentó que la denunciante consumía medicamentos para tratar un cuadro depresivo.

"Son pastillas que le dan porque le da depresión; se las dan para que pueda dormir", añadió.

estos seis presuntos secuestradores están vinculados la banda de delincuentes barrio 18, se les decomisó la motocicleta M-340HGG, TVS y 15 telefonos y municiones calibre 9mm. pic.twitter.com/ilg7rfhPzd — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 11, 2026