Caso Los Capitol: cronología de las presuntas violaciones, secuestros y robos en peluquerías de la zona 1 de Guatemala

Las investigaciones del Ministerio Público (MP) sobre las peluquerías del centro comercial Capitol, en la zona 1 capitalina, comenzaron en el 2023, luego de denuncias de personas que aseguraban haber sido retenidas, despojadas de su dinero y, en algunos casos, víctimas de violencia sexual.

Desde entonces, el caso, conocido como los Capitol, ha pasado por allanamientos, capturas, nuevos testimonios, absoluciones y un juicio que aún continúa contra uno de los acusados.

Según la investigación del Ministerio Público (MP), la presunta estructura atraía a clientes con ofertas de cortes de cabello, masajes y otros servicios estéticos a bajo costo en peluquerías del centro comercial.

Una vez dentro de los establecimientos, algunas víctimas denunciaron que eran retenidas durante varias horas, amenazadas y obligadas a pagar sumas superiores a las inicialmente ofrecidas, incluso mediante retiros de efectivo en cajeros automáticos.

24 de noviembre del 2023

MP ejecuta allanamientos y captura a cuatro personas

El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron nueve allanamientos en peluquerías del centro comercial, ubicado en la 6.ª avenida y 12 calle de la zona 1 capitalina, como parte de una investigación contra una presunta estructura señalada de cometer violación con agravación de la pena, robo agravado y plagio o secuestro.

Ese día las autoridades pretendían ejecutar ocho órdenes de captura. Cuatro personas fueron detenidas: dos dentro del centro comercial, una en la colonia San Mauricio, en el kilómetro 24 de la ruta al Atlántico, y otra en la zona 6 capitalina.

De acuerdo con las investigaciones, la estructura captaba clientes mediante ofertas de cortes de cabello, masajes y otros servicios estéticos. Posteriormente, algunas víctimas eran retenidas durante varias horas, amenazadas y obligadas a retirar dinero de cajeros automáticos para entregar el efectivo a cambio de recuperar su libertad.

Las pesquisas también documentaron denuncias de violencia sexual. Según las autoridades, algunas víctimas afirmaron que eran conducidas a una habitación donde presuntamente eran agredidas sexualmente y despojadas de sus pertenencias.

La administración del centro comercial indicó entonces que desconocía los detalles de la investigación y no emitió un pronunciamiento oficial.

27 de noviembre del 2023

Surgen denuncias en redes sociales tras los allanamientos

Tres días después de los operativos comenzaron a difundirse en redes sociales nuevos testimonios de personas que aseguraban haber sido víctimas de hechos similares en las peluquerías investigadas.

Los denunciantes relataron que acudían atraídos por promociones de cortes de cabello o tratamientos capilares con precios que oscilaban entre Q35 y Q70. Sin embargo, al finalizar el servicio les exigían pagos de entre Q500 y Q900 por productos adicionales que, según afirmaron, nunca les informaron que tendrían un costo extra.

Algunas personas también aseguraron haber sido retenidas e intimidadas para obligarlas a retirar dinero de cajeros automáticos.

El Ministerio Público informó que esos testimonios difundidos en redes sociales aún no formaban parte del expediente que dio origen a la investigación y exhortó a las presuntas víctimas a presentar denuncias formales para incorporarlas al caso.

22 de octubre del 2025

Tribunal absuelve a tres acusados

El Tribunal Noveno de Sentencia Penal absolvió a Julio César Aguirre Ramírez, Quelvin Leonel Morales Paz y Edwin López Rodríguez, quienes enfrentaban proceso por plagio o secuestro, violación y robo por hechos ocurridos en julio del 2022.

Durante el debate, el Ministerio Público solicitó condenas de entre 28 y 36 años de prisión. Sin embargo, el tribunal concluyó que no existían pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad penal de los acusados.

Julio del 2026

Continúa juicio contra otro acusado

El Tribunal Tercero de Sentencia Penal continúa el juicio contra Carlos Josué Aquino, acusado de robo agravado por hechos relacionados con el mismo caso.

Durante el debate declaró un testigo con identidad protegida, quien afirmó que acudió a una peluquería de Los Capitol para realizarse un corte de cabello que costaría Q50, pero posteriormente fue conducido a una habitación donde le ofrecieron servicios sexuales, los cuales rechazó.

Según su testimonio, después fue retenido, golpeado, amenazado y obligado a entregar el número de su tarjeta bancaria para retirar dinero de un cajero automático. También aseguró que fue obligado a grabar un video y que logró alertar a un familiar mediante un mensaje, lo que permitió que agentes de la Policía Nacional Civil acudieran al lugar.

El Tribunal Tercero de Sentencia Penal suspendió el debate y programó la continuación del juicio para el 28 de julio del 2026.