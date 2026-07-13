Ejecutivo retoma construcción de cárcel de máxima seguridad de El Triunfo luego de tres meses de suspensión

La construcción de la cárcel de máxima seguridad de El Triunfo, en Morales, Izabal, continúa siendo una prioridad para el organismo Ejecutivo y se espera que esté construida en un año, según indicó el presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa realizada este 13 de julio en el Palacio Nacional de la Cultura.

Arévalo indicó que los trabajos continuarán por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que tiene a su cargo la construcción de la obra. La primera piedra de la cárcel de máxima seguridad de El Triunfo fue colocada el 27 de marzo. En el acto estuvieron presentes el presidente, junto con los ministros de Gobernación, Marco Villeda, y de la Defensa, Henry Saenz. En esa ocasión, el presidente indicó que la obra sería concluida en un año, por lo que se estimaba que fuera entregada en marzo del próximo año.

No obstante, un día después, el 28 de ese mismo mes, la obra fue suspendida a consecuencia de un amparo otorgado por la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Izabal.

Ante esta situación, el Ministerio de la Defensa presentó ante la Corte de Constitucionalidad un ocurso en queja, el cual fue resuelto favorablemente por la CC y dejó sin efecto el amparo mediante el cual se suspendieron los trabajos de construcción de dicha cárcel.

“Después de casi cinco meses de suspensión por un amparo espurio continúa la construcción del centro de detención de máxima seguridad de El Triunfo en Morales, Izabal a cargo del cuerpo de ingenieros del Ejército. Estaremos dando informes constantes sobre su avance, yo personalmente, estuve sobrevolando la semana pasada el sitio para ver como esta avanzando la tarea porque nos importa, y nuestro compromiso es que esta meta esté lista en un año”, afirmó el presidente Bernardo Arévalo.

El gobernante recalcó que se mantiene el compromiso para que la cárcel de máxima seguridad de El Triunfo esté concluida en un plazo de un año. De esa cuenta, se espera que el centro penitenciario esté construido en su totalidad en julio del 2027.

Arévalo también aseguró que por parte del Ejecutivo se estarán brindando los detalles acerca de los avances de la obra, con el objetivo de dar transparencia al proceso.

Aunado a la construcción de la cárcel, el mandatario también indicó que en este mes de julio dio inicio el proceso de capacitación de los nuevos guardias del Sistema Penitenciario (SP), que tendrán a su cargo el resguardo de la nueva cárcel, como parte del proceso de renovación del personal que tendrá a su cargo el resguardo de las cárceles en el país.

“El primero de julio ha comenzado su formación una nueva promoción de 301 aspirantes integrada por 214 hombres y 87 mujeres, que serán formados desde cero en el tipo de habilidades, capacidades, que se van a requerir para el servicio en estas nuevas cárceles y se prevé una segunda promoción de aproximadamente 300 nuevos guardias que esperamos comiencen los cursos en noviembre”, concluyó el jefe del Ejecutivo.

Reducción de homicidios y de extorsiones

Durante la conferencia, el presidente, junto con el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, brindaron detalles relacionados con los resultados alcanzados en materia de seguridad durante los primeros seis meses del 2026, y destacó la reducción de los homicidios, así como de los casos de extorsión, en comparación con el mismo período del año anterior.

“En el primer semestre del 2026 se dio una reducción de 10% en los homicidios 163 homicidios menos en comparación con el mismo lapso del año anterior y una reducción del 38% en las denuncias de extorsiones y capturadas mil personas por este delito”, afirmó el mandatario.

En este sentido, el titular de la cartera del Interior indicó que, de enero a junio del año en curso, se registraron mil 438 asesinatos, frente a los mil 600 reportados en igual lapso del 2025, lo que representa una disminución de 163, equivalente al 10%.

En cuanto a las extorsiones, también indicó que durante el primer semestre se contabilizaron 8 mil 769 casos, mientras que en el mismo lapso del 2025 se registraron 14 mil 108, lo que representa una disminución de 5 mil 339, equivalente al 38%.