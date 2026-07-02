CC deja sin efecto el amparo que frenaba la cárcel El Triunfo y habilita la continuidad del proyecto

La Corte de Constitucionalidad (CC) dio con lugar un ocurso de queja al Ministerio de la Defensa Nacional y dejó sin efecto la resolución que mantenía suspendida la construcción de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo, en Morales, Izabal, con lo que el Gobierno podrá retomar el proyecto.

El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, explicó que la resolución permite iniciar la fase física de la obra, mientras continúan otros procedimientos judiciales relacionados con el expediente administrativo.

"Ahora la Corte de Constitucionalidad ya nos está amparando que podemos construir", afirmó.

Sáenz indicó que, mientras se resolvían las acciones legales, el Ministerio avanzó en los procesos administrativos necesarios para ejecutar el proyecto, entre ellos la calificación de las empresas participantes y la elaboración de las especificaciones técnicas.

Precisó que la construcción podría comenzar entre la segunda y tercera semana de julio con el movimiento de tierras y la conformación de terraplenes, previo a la fase constructiva.

El funcionario agregó que el cronograma elaborado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército contempla un plazo de 12 meses desde el inicio de los trabajos hasta la entrega de las instalaciones al Ministerio de Gobernación, por lo que la prisión podría concluir hacia julio del 2027, de no surgir nuevas interrupciones.

Avanza proceso legal

Sáenz señaló que la resolución de la CC corresponde al primer amparo promovido contra el proyecto y afirmó que, hasta ahora, el Estado ha obtenido resoluciones favorables en cuatro acciones legales relacionadas con la construcción.

Entre ellas mencionó recursos promovidos por un grupo de abogados, comunitarios, líderes comunitarios y actuaciones derivadas de un juez de asuntos municipales.

El ministro sostuvo que el proyecto se desarrolla en una finca extinguida a favor del Estado y reiteró que el Gobierno continuará con la obra al considerar que cumple con los requisitos legales.

Con esta última resolución, la CC hace que el amparo quede pendiente de resolución, pues por razón de jerarquía y competencia, se ordenó que pase de la Sala de Izabal a la Corte Suprema de Justicia en un plazo de cinco días.

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