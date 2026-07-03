Ministro de la Defensa sitúa la cárcel El Triunfo en un corredor utilizado para el trasiego de drogas, armas y migrantes

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Ministro de la Defensa sitúa la cárcel El Triunfo en un corredor utilizado para el trasiego de drogas, armas y migrantes

Luego de los amparos que han intentado frenar el avance de la cárcel El Triunfo, en Izabal, el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, describe la zona donde se construirá como un territorio con condiciones que históricamente han favorecido el movimiento de estructuras criminales.

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Colocación de la primera piedra de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo en Izabal, junto a maquinaria en el área destinada a la construcción del proyecto.

Colocación de la primera piedra de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo en Izabal, el 23 de marzo del 2026, junto a maquinaria en el área destinada a la construcción del proyecto. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Al explicar por qué el Ejecutivo insiste en desarrollar el proyecto en ese punto de Izabal, el titular de la Defensa describió el área como un territorio con condiciones que han favorecido históricamente las operaciones de estructuras criminales.

"Está cerca de la frontera, no hay muchas carreteras, es un área reservada y hay una reserva natural muy cercana. Todo el territorio es ideal para el trasiego no solo de droga, sino de armas y de migrantes", afirmó.

Según el funcionario, la instalación de una infraestructura permanente del Estado modificaría esa dinámica.

"Al llegar el Estado ahí, obviamente interrumpe todas las actividades delictivas que tienen estas estructuras", sostuvo.

Zona de alta complejidad

La explicación de Sáenz se suma a las declaraciones que previamente hicieron otras autoridades como el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien también han presentado la construcción de El Triunfo como una estrategia para recuperar el control estatal en esa zona del Caribe guatemalteco.

Luego de la suspensión temporal de la obra mediante un amparo, el gobierno afirmó que las redes del narcotráfico local se opondrían a un proyecto que implica una mayor presencia de las fuerzas de seguridad.

Villeda señaló meses atrás que el terreno donde se construye la prisión ha sido utilizado para el trasiego de drogas y que actualmente también forma parte de un corredor empleado para el tráfico ilegal de jade y oro.

Terreno en Morales, Izabal, donde se construirá la cárcel de máxima seguridad El Triunfo, en una zona señalada por su complejidad por la presencia de estructuras del crimen organizado.
Vista del terreno en Morales, Izabal, donde se prevé la construcción de la cárcel El Triunfo, en un área que autoridades han descrito como estratégica por su ubicación y condiciones relacionadas con dinámicas de crimen organizado. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Los señalamientos del Ejecutivo coinciden con información del Ministerio Público y de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, que ubican en Morales la presencia de estructuras criminales como Los Mendoza y Los Berganza, investigadas por narcotráfico y otras economías ilícitas.

De acuerdo con esas instituciones, ambos grupos han tenido presencia en un territorio estratégico por su cercanía con la frontera y por las rutas utilizadas para el traslado de mercancías ilegales.

La finca donde se construirá la cárcel también forma parte de ese contexto.

El inmueble perteneció al narcotraficante Mario Ponce Rodríguez, condenado en Estados Unidos, y pasó a manos del Estado mediante un proceso de extinción de dominio en 2015.

Fue precisamente en ese terreno donde el Gobierno decidió levantar el nuevo centro penitenciario con capacidad para más de 2 mil privados de libertad.

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AME8244. MORALES (GUATEMALA), 27/03/2026.- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León (c), saluda junto al ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda (i), y el ministro de Defensa, Henry Saenz, durante el inicio de la construcción de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo este viernes, en el municipio de Morales del departamento de Izabal (Guatemala). El inicio de esta construcción es un triunfo. Un triunfo de la justicia sobre el crimen, un triunfo del bien sobre el mal, un triunfo del Estado de derecho sobre el crimen organizado, un triunfo del pueblo de Guatemala sobre sus verdugos", declaró Arévalo. EFE/ Alex Cruz

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Luego de varios meses de suspensión, la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto el amparo que mantenía paralizada la construcción.

Con esa resolución, el Ministerio de la Defensa prevé iniciar durante julio los trabajos de movimiento de tierras, primera fase de una obra que, según el cronograma oficial, podría concluir en 2027.

Diferente modelo

El ministro también explicó que el sistema penitenciario en el país ha estado históricamente asociado a modelos como las llamadas granjas penales, orientadas a la rehabilitación de los privados de libertad mediante actividades agrícolas y productivas.

Pero se trata de un esquema que no llegó a consolidarse plenamente y que el nuevo proyecto responde a una lógica distinta, centrada en el control y la seguridad, señaló Sáenz.

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“De granjas penales a una cárcel de máxima seguridad son conceptos totalmente diferentes. Es un concepto que en Guatemala no hay, que se va a implementar con esta nueva cárcel”, afirmó.

Agregó que El Triunfo estará diseñado como un centro de cumplimiento de condena bajo un régimen de máxima seguridad, enfocado en el control estricto de personas ya sentenciadas.

“Va a ser un centro de cumplimiento de condena”, indicó.

Lea también: El plan para bloquear señales en cárceles enfrenta tecnología obsoleta, corrupción y vacíos legales

ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

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