Compra de radios de la PNC por Q62.7 millones ya es auditada por la Contraloría y diputado señala posible sobreprecio

En medio de una auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC), el Ministerio de Gobernación (Mingob), por medio de la Subdirección General de Tecnología de la Policía Nacional Civil (PNC), confirmó la adquisición de cinco mil radios portátiles por Q62.7 millones.

Durante una citación de fiscalización, el diputado José Chic cuestionó el precio de los equipos y planteó un posible sobreprecio de hasta Q31 millones, al asegurar que los valores adjudicados superan los precios de mercado que, según un sondeo efectuado por su equipo, tienen esos mismos modelos.

El subdirector de Tecnología de la PNC, Héctor Tale, afirmó que, antes de la licitación, se realizó un estudio de mercado y se solicitaron cotizaciones para definir las especificaciones técnicas que respondieran a las necesidades operativas de la institución.

Añadió que la Unidad de Apoyo y Logística fue la encargada de desarrollar el proceso administrativo y que la adjudicación estuvo a cargo de la junta correspondiente.

No obstante, Chic cuestionó si la adquisición representará un verdadero avance tecnológico para la PNC, al sostener que las estructuras criminales disponen de equipos y sistemas más avanzados.

Tale detalló que se adquirieron cinco mil radios portátiles, distribuidos de la siguiente manera:

Cuatro mil radios con pantalla, adjudicados por Q51 millones 80 mil, con un precio unitario de Q12 mil 760.

Mil radios sin pantalla, adjudicados por Q11 millones 660 mil, con un precio unitario de Q11 mil 660.

En conjunto, ambas adjudicaciones suman Q62 millones 740 mil.

Según el Número de Operación Guatecompras (NOG) 26834545, el contrato fue adjudicado a Tactical Group. De acuerdo con una revisión de los registros de Guatecompras, la empresa figura entre los principales proveedores del Ministerio de Gobernación y durante este año acumula siete adjudicaciones.

Al ser consultado sobre la diferencia de precio entre ambos modelos, Tale indicó que la principal variación consiste en que uno de los equipos incluye pantalla y una batería adicional. Agregó que el objetivo es que cada unidad operativa cuente con un radio y un micrófono de solapa.

Mientras tanto, Nery de León, director de Atención a Denuncias de la Contraloría General de Cuentas (CGC), informó que el contrato ya es objeto de una auditoría, la cual registra aproximadamente un 40 % de avance. De León explicó que la revisión surgió a partir del monitoreo de eventos de alerta temprana.

El congresista aseguró que un sondeo y la revisión de otras adjudicaciones reflejan que un radio con pantalla tiene un precio de mercado de Q6 mil 282.71, con impuestos incluidos, mientras que el modelo sin pantalla cuesta Q5 mil 734.63, también con impuestos.

"PNC los adjudicó en Q11 mil 660, al doble", cuestionó el legislador.

En la misma citación, el viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación, José Rolando Portillo, confirmó que esa dependencia también busca adquirir radios, aunque reconoció que el proceso no avanzó y que, hasta el momento, el concurso no ha sido reiniciado.

Portillo explicó que inicialmente se contemplaba la compra de siete mil 990 radios, pero el evento fue cancelado debido a que la comisión encargada del proceso no estimó correctamente los plazos. Agregó que estos equipos serían financiados con recursos provenientes de un préstamo.

Desde el 2020, Guatemala dispone de US$300 millones para fortalecer la infraestructura y el equipamiento de las instituciones del sector justicia mediante un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Sin embargo, algunas adquisiciones previstas con esos recursos, como la compra de radios, no han registrado avances significativos.

Durante la citación también se expuso que, en ese primer proceso impulsado por el Viceministerio de Seguridad, participaron los mismos oferentes Tactical Group y PBS, S.A..

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El diputado Chic cuestionó además que el Ministerio de Gobernación pretenda adquirir, entre ambos procesos, 14 mil radios.

"Lo ideal, en el ámbito tecnológico, es que cada elemento tenga su equipo terminal como parte de su equipo. Somos 42 mil policías y lo ideal es que cada policía tenga su equipo terminal", respondió Tale.

Según el funcionario, ya se tiene una distribución contemplada con el fin de optimizar estos recursos y "sustituir una tecnología que se utiliza desde el 2014 y que ya está obsoleta".

Sin embargo, Chic puso en duda el impacto de la compra en términos de modernización tecnológica y afirmó que, según su criterio, "los delincuentes tienen Starlink, sistema de circuito cerrado y los mejores teléfonos del mercado".

El diputado preguntó cuál es la diferencia entre los radios adquiridos en el 2014 y los que ahora pretende comprar la PNC.

Tale respondió que los nuevos equipos presentan mejores estándares de producción y mayor robustez. Además, explicó que la principal diferencia tecnológica es que la institución pasará de utilizar comunicaciones analógicas a comunicaciones digitales.

Señala posible sobrevaloración

"Espero equivocarme por el bien de la institución, pero podríamos estar hablando de una sobrevaloración de Q31 millones. Por eso pediremos que Inspectoría, la Comisión Nacional contra la Corrupción y la Contraloría revisen el caso y deduzcan responsabilidades. No sería nada nuevo; lo mismo pasó con los colchones", afirmó Chic.

El legislador agregó que, desde la comisión, también se solicitará a la Unidad de Probidad revisar el procedimiento de adjudicación y determinar si existió un posible sobreprecio, a fin de establecer las medidas que correspondan.

De acuerdo con la Contraloría General de Cuentas, la auditoría que actualmente se desarrolla podría concluir en aproximadamente tres semanas.

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