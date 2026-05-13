Préstamo millonario para cárcel de Masagua vence este año y Gobierno busca prórroga

El plazo para la ejecución del préstamo para la construcción de la cárcel en Masagua, Escuintla, vence este año, indicó el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda, mientras que la obra a

El funcionario explicó durante una citación en el Congreso de la República que se busca negociar con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) una ampliación del periodo para ejecutar el proyecto, el cual fue adjudicado en el 2022, durante el gobierno de Alejandro Giammattei.

Villeda explicó que el financiamiento continúa vigente, pero será necesario extender el plazo para concluir la obra.

“Ese financiamiento sí vence este año y tendremos que entrar en negociaciones con el Banco Centroamericano para lograr una ampliación del plazo para ejecutar el préstamo”, afirmó.

El funcionario dijo confiar en que el BCIE acceda a la prórroga del financiamiento.

“Estoy muy convencido y tengo mucha esperanza en que esto se pueda ampliar para que nosotros podamos, en definitiva, terminar de construir la cárcel”, añadió.

El viceministro financiero de Gobernación, Felipe Sánchez, indicó en el Congreso que unos US$80 millones de ese préstamo se encuentran en una fase administrativa.

“Son aproximadamente US$80 millones los que se encuentran en un proceso administrativo, y también tenemos el espacio cerrado para ese renglón”, señaló.

La etapa para la preinversión de la cárcel en Masagua, financiada con recursos del BCIE, concluyó el 23 de marzo pasado, según autoridades del Ministerio de Gobernación.

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Licencias y permisos aún retrasan inicio de construcción

La situación del proyecto carcelario se actualizó el 14 de abril pasado por parte de Edgar Portillo, director de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia (UEEP), durante una citación en el Congreso de la República.

“El 23 de marzo culminó la preinversión, que es un requisito específico para poder trasladarnos a la segunda etapa, que es la construcción y equipamiento. Actualmente, la unidad se encuentra finiquitando detalles administrativos y coordinando con diversas instituciones para la actualización de las licencias esenciales”, afirmó.

Portillo explicó que aún está pendiente la licencia de construcción, además de permisos ambientales y autorizaciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

“Todavía no contamos con la licencia de construcción. Cabe mencionar que también son necesarias las licencias ambientales y las autorizaciones del Ministerio de Salud Pública, específicamente cuatro tipologías de licencia que deben estar actualizadas antes de iniciar la fase de construcción y equipamiento”, indicó.

Añadió que, después de concluir la fase administrativa, el proyecto podrá avanzar a la siguiente fase y posteriormente iniciar la construcción.

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El proyecto fue adjudicado en agosto del 2022. Según la planificación inicial, la construcción debía comenzar a inicios del 2023 y concluir en el 2024.

La cárcel forma parte de un paquete de proyectos financiados con un préstamo de US$300 millones otorgado por el BCIE desde el 2020 para fortalecer la infraestructura del sector justicia.

Del total del préstamo, US$175 millones fueron asignados al Ministerio de Gobernación, que contempla dentro de ese financiamiento la construcción del nuevo centro penitenciario en Escuintla.

El Ministerio de Gobernación creó la Unidad Especial de Ejecución del Programa (UEEP) para administrar los recursos del préstamo.