Caso Berganza: padre e hijo guatemaltecos son condenados en EE. UU. por narcotráfico

El Tribunal del Distrito Este de Texas sentenció a Byron José Berganza Roque, conocidio como Chino, por el delito de conspiración para fabricar y distribuir cocaína hacia Estados Unidos. Byron José es hijo de Byron Alcides Berganza Espina, cabecilla que cumple una segunda condena de 20 años por el trasiego de droga. Esto según documentos que se hicieron públicos hace unas semanas.

Los documentos de la corte estadounidense indican que Byron José Berganza, de 36 años, admitió haber formado parte de una estructura criminal desde el 2017, para conspirar en el tráfico de cocaína desde Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México hacia EE. UU.

Chino fue capturado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en Guatemala, el 12 de noviembre del 2020. Ese día, el Ministerio Público indicó que el detenido era miembro de una organización de tráfico de narcóticos a gran escala, que operaba desde el 2008 aproximadamente, a través de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica.

Los archivos indican que Berganza Roque purgaría una condena de entre 11 y 14 años de prisión; sin embargo, tras un acuerdo de culpabilidad y colaborar con la justicia estadounidense, el tribunal decidió, el 14 de julio del 2022, dejarlo en libertad por "pena de tiempo cumplido". Además, se le impuso una multa de US$100 y cinco años de libertad supervisada.

Padre e hijo condenados por narcotráfico

Byron José Berganza no sería el único de su familia implicado en esa estructura criminal con sede en Izabal y Chiquimula. Su padre, Byron Alcides Berganza Espina, de 67 años, también fue parte de la organización.

Los documentos del caso 4:19-cr-00228 demuestran que ambos traficaban droga desde Guatemala, en un negocio familiar que se habría iniciado hace tres décadas.

Berganza Espina purga una segunda condena en EE. UU. por trasegar droga desde Guatemala hacia el norte del continente.

Fue encarcelado por primera vez en el 2003. Luego de cinco años, fue condenado a 22 años de prisión por trasiego de drogas a EE. UU., aunque el 18 de diciembre del 2015 recobró su libertad tras un acuerdo de colaboración. Dos años después de regresar a Guatemala, volvió a traficar cocaína, según las pesquisas. Fue capturado nuevamente el 18 de marzo del 2021 en Carretera a El Salvador.

Berganza, el informante de EE. UU.

Berganza Espina es considerado por unidades antinarcóticos como el segundo narcotraficante guatemalteco con mayor poder a finales de los años noventa, capturado y enviado a suelo estadounidense, después del exalcalde de Zacapa Arnoldo Vargas Estrada, extraditado en 1992 a EE. UU. y condenado a 30 años de cárcel.

En 2016, el medio Plaza Pública publicó que Berganza fue escolta de Vargas, pero después traficó por cuenta propia. La fiscalía de Nueva York atribuía su poder al hecho de que su cuñado era militar: "Según el documento 60 del expediente, su hermana, Wilda Berganza, estaba casada con el general Carlos Pineda Carranza", escribió.

Los registros de National Security Archives indican que, entre 1995 y 1996, Pineda Carranza fue jefe del Estado Mayor de la Defensa.

Plaza Pública agregó que, en el 2003, Berganza fue detenido por primera vez en El Salvador, luego de haberse reunido con José Armando Llort Quiteño, expresidente del Crédito Hipotecario Nacional durante el gobierno de Alfonso Portillo.

El medio también informó que Berganza habría colaborado con las autoridades estadounidenses desde 1996, proporcionando información sobre cargamentos de droga en Guatemala. Además, delató a narcotraficantes mexicanos y colombianos.