Narcotraficante guatemalteco pretendía salir de una prisión de EE. UU. donde fue condenado a 22 años

Byron Alcides Berganza ha sido condenado en EE. UU. en dos ocasiones por trasegar droga hacia ese país; la más reciente sentencia lo señala como cabecilla de una estructura criminal.

Fue encarcelado en el 2003 y el 18 de diciembre del 2015 recobró su libertad, luego de un acuerdo de colaboración. En el 2021, fue nuevamente capturado en Guatemala y posteriormente extraditado a EE. UU., donde, dos años más tarde, fue sentenciado a 22 años de cárcel.

Solicitó una reducción de la pena para salir de prisión, argumentando ante la justicia estadounidense que padecía quebrantos de salud.

En el escrito señala que tiene más de 65 años y padece de glaucoma, hernia, hipertensión, hiperlipidemia, bronquitis, disminución de la agudeza visual y de los efectos permanentes de numerosas heridas de bala.

Afirmó que fue herido por proyectil de arma de fuego luego de su primera condena y que tiene secuelas que afectan su salud.

Amos Louis Mazzant, juez del Tribunal de Distrito Este de Texas, indicó que ninguna de las afecciones médicas de Berganza constituye una “enfermedad grave y avanzada con una trayectoria terminal”.

Además, detalló que el condenado no proporcionó ningún documento que indique las secuelas de sus heridas de bala ni explicó los problemas específicos que enfrenta debido a estas.

Byron Alcides Berganza siguió traficando droga

Berganza regresó a Guatemala a finales del 2015, luego de haber cumplido una condena en Estados Unidos por el trasiego de cocaína hacia ese país.

La acusación detalló que formó parte de una organización, entre el 2017 y septiembre del 2019, dedicada al tráfico de drogas a gran escala, que operaba a través de Suramérica, Centroamérica y Norteamérica.

La justicia estadounidense lo señala como el cabecilla de esa estructura, a la que también pertenece su hijo, Byron José Berganza Roque, alias “Chino”.

Berganza Roque fue capturado en Guatemala en el 2020 y luego extraditado a EE. UU., donde, un año más tarde, decidió colaborar con la justicia y declararse culpable de traficar cocaína hacia ese país.

El otro hijo de Byron Alcides Berganza

El 23 de agosto del 2023, durante la audiencia de sentencia, Byron Alcides Berganza dijo al Tribunal del Distrito Este de Texas que había vuelto a trasegar cocaína para ayudar a uno de sus hijos.

“Es muy difícil para mí estar en esta situación, pero estoy aquí para pedir perdón por lo que hice después de salir de prisión. Estando 12 años en la cárcel, quería que supiera que aprendí mucho de esa primera vez. No salí con esa mentalidad”, relató.

“Dejé a un hijo, un niño de 9 años, fuera de mi hogar, y cuando regresé, me pidió ayuda, y como padre lo apoyé para que intentara encontrar ese dinero, para que no lo mataran por ello. Lo mataron de todos modos, su señoría, pero no fue porque no intentamos salvarlo”, agregó.

Comentó que no quería volver a trasegar drogas, pero por su hijo iba a hacer cualquier cosa.

“A mi edad, realmente no quería hacer eso porque mi salud era mala. Quiero decir, estoy sufriendo de muchos otros problemas de salud. Le pido perdón, su señoría”, indicó.

El abogado Michael Anderson dijo que su cliente ha intentado cooperar con el gobierno estadounidense para reducir la condena. Además, afirmó que Berganza tiene problemas de visión y estuvo cerca de quedarse ciego.

“Tiene una salud muy grave. El Tribunal ha tenido la amabilidad de ordenar que se someta a una cirugía mientras está encarcelado, y esa es la razón por la que usa estas gafas”, indicó Anderson.

Su primera condena

Berganza Espina fue considerado por autoridades antinarcóticos como el segundo narcotraficante guatemalteco con mayor poder a finales de los años 90, después del exalcalde de Zacapa, Arnoldo Vargas Estrada, extraditado en 1992 a EE. UU. y condenado a 30 años de cárcel.

En el 2016, el medio Plaza Pública publicó que Berganza fue escolta de Vargas, pero luego traficó por cuenta propia. La fiscalía de Nueva York atribuía su poder a que su cuñado era militar: “Según el documento 60 del expediente, su hermana, Wilda Berganza, estaba casada con el general Carlos Pineda Carranza”, publicó ese medio.

Los registros de National Security Archives indican que, entre 1995 y 1996, Pineda Carranza fue jefe del Estado Mayor de la Defensa.

Agregó que en el 2003, Berganza fue detenido por primera vez en El Salvador, luego de reunirse con José Armando Llort Quiteño, expresidente del Crédito Hipotecario Nacional durante el gobierno de Alfonso Portillo.