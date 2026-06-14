Video capta ataque armado contra agentes de la PNC en Izabal; señalan a estructura “El Carpintero”

Según el reporte preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC), dos agentes resultaron heridos durante un enfrentamiento armado ocurrido la noche del sábado 13 de junio en el barrio La Democracia, en Morales, Izabal, cuando fuerzas de seguridad intentaban identificar a los ocupantes de un vehículo en un sector donde, de acuerdo con las autoridades, se encontraban varios hombres armados.

La versión oficial indica que los policías fueron atacados a tiros por individuos que portaban armas de alto calibre, por lo que repelieron la agresión.

Como resultado, dos agentes sufrieron heridas de bala y fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.

La PNC informó además sobre la captura preliminar de cinco personas y la incautación de nueve armas de fuego.

Las autoridades vinculan a los detenidos con una estructura criminal conocida como “El Carpintero”, señalada de presuntas actividades relacionadas con el narcotráfico en varios departamentos del país.

Las autoridades reportaron la incautación de nueve armas de fuego durante el operativo. (Foto Prensa Libre: PNC)

Video registra ataque

Un video captado por una cámara de vigilancia muestra parte de los momentos previos y durante el incidente armado que se registró anoche.

En las imágenes se observa a varios agentes policiales junto a un vehículo cuyos ocupantes eran intervenidos.

Uno de los policías aparece en el suelo mientras otro le presta auxilio, mientras otros agentes apuntan hacia el conductor y le ordenan descender del automóvil.

Segundos después se escuchan múltiples detonaciones de arma de fuego provenientes de los alrededores, lo que obliga a los agentes a buscar cobertura detrás de vehículos estacionados y una patrulla policial.

En el video también se observa a un agente responder al ataque mientras permanece resguardado cerca del conductor ya reducido en el suelo.

Mantienen vigilancia

La PNC mantiene desde entonces un operativo en la zona con apoyo del Ejército.

Según información preliminar, se presume que en el interior permanecen más personas armadas, por lo que el Ministerio Público realiza las gestiones para obtener una orden de allanamiento y continuar con las diligencias correspondientes.

Tras el enfrentamiento, fuerzas de seguridad reforzaron la zona con apoyo de unidades especializadas y se desplegó personal militar.

Vecinos reportaron cierres de calles y retenes en distintos puntos del área mientras continuaban las diligencias de las autoridades.

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