Tras el fuerte oleaje, pescadores en la costa de Jutiapa enfrentan una doble crisis: sin pesca y sin turistas

Hay mañanas en las que el océano Pacífico no amanece en calma, sino impone su fuerza. El martes de esta semana fue una de ellas. Mientras el resto del país despertaba con la rutina habitual, en alta mar, a bordo de una pequeña embarcación de 21 pies, Antonio Flores y dos compañeros sintieron cómo el agua cambiaba a un ritmo fuerte e inusual. La tormenta Cristina no venía sola; traía consigo efectos indirectos que los pescadores artesanales de la aldea El Jiote, Pasaco, Jutiapa, no veían desde hacía un tiempo.

"Ese día pasamos 40 minutos esperando que nos diera el chance para entrar, porque eran olas que se chocaban de frente, de costado. A veces en cinco o 10 minutos logramos cruzar, pero ese día fue distinto", relató.

Por momentos, las olas eran tan altas que la costa desaparecía de la vista. "Cuando la ola pasaba, nos quedábamos en un vacío y ya no se miraba la tierra. Ahí notamos que esto no era normal", recordó.

"Permanecimos porque sabemos que así puede ser un día de trabajo, pero sin saber que sería lo último que pescaríamos, y no nos imaginábamos qué pasaba a la orilla de la playa; nos dimos cuenta hasta al regresar", agregó.

Encontraron agua donde normalmente hay arena seca. El mar se había desbordado hacia el estero, rompió barreras naturales y se metió en los hogares.

Los "tumbos", como le llaman localmente a las corrientes, estaban entrando a los terrenos. No parecían fuertes, pero, como muestra un video, eran constantes y arrastraron el agua hacia adentro con rapidez.

"Corrimos para llegar a las casas. Lo primero que hice fue buscar a mis hijos y empezar a proteger las cosas de la casa. Porque uno, como padre del hogar, lo primero que piensa es en eso, en cómo proteger a su familia. Los niños son los que más sufren porque se asustan y lloran cuando pasan estas cosas", relató.

Antonio vive prácticamente entre el mar y el canal de Chiquimulilla. Desde niño conoce el comportamiento de las mareas y asegura que el fenómeno de esta semana fue distinto a cualquier época de lluvias normal.

"Cuando la marea crece normalmente la ola está pequeña. Esta vez crecieron las dos cosas al mismo tiempo. La barrera natural que protege las playas ya no funcionó y el agua empezó a meterse", explicó.

Aunque recordó un evento parecido hace unos 10 años, asegura que el actual fue mucho más severo.

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Un mar que avanza cada año

Más allá de los daños inmediatos, hay algo que preocupa a los habitantes de El Jiote desde hace años, sienten que el océano se está acercando poco a poco a sus viviendas.

"Antes la playa estaba a unos 100 metros. Ahora la tenemos a 10 o 15 metros. El mar viene comiendo terreno año con año", dijo Flores.

Su caso es un ejemplo. Una construcción que posee frente al mar se encontraba a unos 60 metros de distancia durante la temporada seca. Tras los efectos del oleaje de esta semana, calcula que ahora está a apenas cinco o 10 metros del borde.

"Solo con la época de lluvia y este fenómeno el mar se acercó unos 30 metros. La diferencia se notó", agregó.

"Si esto sigue así, en unos 10 años va a estar duro vivir acá. Tenemos que empezar a buscar lugares más seguros para nuestras familias", afirmó.

La situación ha llevado a muchas familias a discutir algo que antes no pensaban: abandonar el lugar donde han vivido durante generaciones. Sin embargo, no es una decisión económicamente fácil.

La pesca se detuvo y el ingreso desapareció

A simple vista, hoy el clima parece haber mejorado. El sol brilla sobre la costa de Jutiapa, pero la calma no llega para los pescadores. Detrás de la aparente normalidad se esconde la crisis de una región costera que vive en el aislamiento, enfrenta hambre y quedó inquieta ante el avance del mar.

La principal fuente de ingresos de la comunidad quedó paralizada.

Tras el fuerte oleaje, el mar quedó agitado por los efectos del fenómeno. Las corrientes removieron el fondo marino y lo que arrastraron permanece suspendido en el agua o queda atrapado en las redes.

"Ahorita el problema ya no son tanto las olas, sino todo el sedimento que quedó. El mar movió el fondo y arrastró monte, zacate, palos y lodo. Cuando tiramos las redes, lo primero que agarran es basura y no pescado. Tenemos que esperar a que el mar se asiente otra vez", explicó.

Desde entonces, Flores y decenas de pescadores no han podido trabajar normalmente.

"Un compañero salió a pescar y regresó con la lancha casi hundida de tanto monte y zacate que sacó. No agarró pescado. Fue prácticamente una pérdida", explicó. Según calcula, podrían pasar entre seis y ocho días más antes de que las condiciones vuelvan a ser favorables.

La pesca artesanal es la base económica de muchas familias del sector. En una jornada promedio, cada pescador puede obtener entre Q100 y Q200 diarios tras vender pargos y róbalos en la vecina aldea Las Lisas, dependiendo de la captura. Ahora ese ingreso desapareció.

Llevan cuatro días sin poder trabajar. En la mesa de Antonio Flores se come el último pescado que logró congelar antes del desastre, pero los días pasan y la preocupación crece: sus tres hijos deben asistir a la escuela y el efectivo escasea.

"Tenemos hijos estudiando. Necesitamos efectivo para movernos, para comprar comida. No podemos esperar mucho tiempo", recalcó.

Mientras llega el momento de regresar al mar, sobreviven con las últimas reservas de pescado que lograron capturar antes de la emergencia.

"El último pescado que agarré lo guardé en mi congelador. Eso es lo que hemos estado comiendo estos días", expresó.

Después de varios días sin poder pescar, Antonio Flores consiguió capturar algunos peces y dos jaibas en el canal para la cena de su familia. (Foto Prensa Libre: cortesía)

El otro golpe: el turismo

Flores no solo es pescador, es un emprendedor que construyó con esfuerzo y créditos bancarios un pequeño proyecto turístico frente al mar. Ofrece búngalos equipados con aire acondicionado y piscina. También ofrece recorridos de turismo vivo, como pesca deportiva y artesanal, tours de observación científica y avistamiento de cetáceos. Hoy todo está paralizado.

Por eso, mientras observa los daños que dejó el oleaje, también enfrenta otra preocupación, las imágenes difundidas en redes sociales alejen a los visitantes.

"De lo que vivimos acá es de la pesca y el turismo. Pero ahorita, con toda esa cantidad de videos que ha subido la gente, se alarmó todo el sector. Yo tenía reservaciones y la gente ha cancelado; dicen que no van a venir sino hasta el verano por el temor que se difundió. ¿Y qué va a pasar con los créditos de la infraestructura? Si no estamos generando, no sé qué va a pasar", afirmó.

Le preocupa que la emergencia deje una percepción equivocada sobre el destino.

"Nos afectó el fenómeno, sí, pero también nos preocupa que la gente piense que ya no puede venir. Nosotros dependemos mucho del turismo", narró.

Antonio Flores construyó este bungaló para recibir turistas en El Jiote, Jutiapa. Tras el fuerte oleaje, teme que las cancelaciones afecten a las familias que viven del turismo y la pesca.

Los problemas siguen incluso después de que el mar retrocedió. El oleaje inundó los pozos artesanales de la aldea y los contaminó con agua de mar, una situación que afecta actividades cotidianas como bañarse, lavar ropa o cocinar.

"Los pozos se contaminaron con agua salada. Es complicado porque aquí dependemos de esa agua, es duro bañarse con agua salada. Además, ahorita a mi esposa y a mi hija les dio fiebre, mucho dolor de cabeza, dolor de huesos... Hay mucho zancudo".

El Jiote está aislado, encerrado entre el canal de Chiquimulilla, el océano y dos bocabarras. No entran vehículos; todo el transporte es en lancha. El centro de salud más cercano está a kilómetros de distancia y carece de medicamentos. "Nos dan un papel para ir a comprar la medicina a la farmacia", lamentó Flores.

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Un llamado al presidente: "Estamos aislados"

Como vicepresidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode), Antonio Flores ha pasado los últimos días gestionando ayuda para que la comunidad reciba asistencia. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) prometió 42 raciones de alimentos y ecofiltros para las familias de la aldea. Sin embargo, sabe que las bolsas de comida son solo un alivio temporal para la comunidad que subsiste en el litoral de la Costa Sur.

El abandono institucional es histórico. La aldea El Jiote sufre una división política: una parte pertenece a Moyuta, otra a Pasaco y otra a Chiquimulilla, Santa Rosa. En el pasado, al pedir apoyo para proyectos de viviendas palafíticas, en alto, la respuesta municipal fue un portazo: "Nos dijeron que somos muy pocos habitantes para que amerite un proyecto".

Hoy, viendo cómo el planeta "está avisando que lo miremos más" debido a la contaminación, Flores aprovecha para hacer un llamado directo y humano al presidente de la República para que no los deje en el olvido:

"Le pedimos al señor presidente que nos apoye, que vuelva la mirada a estas comunidades costeras. Estamos aislados, no tenemos carreteras y el mar nos está ganando terreno. Necesitamos alternativas de vivienda seguras para resguardar a nuestras familias, a los niños y las mujeres que son los que más sufren y lloran al ver la magnitud de esto. No nos dejen solos", expresó.

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