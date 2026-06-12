“Tenemos pánico cada vez que llueve”: familias de Los Esclavos viven entre el miedo y la destrucción

Más de 350 vecinos de la comunidad Los Esclavos, en Cuilapa, Santa Rosa, enfrentan pérdidas millonarias y el temor constante de nuevas inundaciones, luego de que una correntada de agua y lodo afectara decenas de viviendas.

En el barrio La Choricera y el sector El Cementerio, los vecinos viven con la incertidumbre de no saber si la próxima lluvia volverá a entrar en sus casas, como ha ocurrido en los últimos días.

Hace apenas dos días, el agua y el lodo irrumpieron sin aviso. Lo que comenzó como una lluvia propia de la temporada terminó en una emergencia que cambió la vida de decenas de familias. Cerca de 80 centímetros de agua y lodo anegaron viviendas enteras y arrastraron muebles, electrodomésticos y ropa.

“Nos hemos quedado sin nada”, repiten los vecinos mientras observan lo poco que lograron rescatar.

Algunos salieron únicamente con la ropa que llevaban puesta, e incluso hubo niños y personas de la tercera edad que estuvieron a punto de quedar dentro de sus hogares, donde el agua les llegaba al cuello; sin embargo, vecinos lograron rescatarlos.

Darlyn García Arévalo, damnificada, relató que cuando el agua entró en su casa ella estaba junto a sus dos niñas pequeñas, a quienes logró poner a salvo; sin embargo, dijo que se quedaron sin nada, porque el lodo dañó sus pertenencias.

“A cenar íbamos cuando mi esposo me llamó para que viera que venía la corriente. Pusimos unas lonas, pero no nos ayudó mucho. Nosotros quedamos atrapados porque el portón se cerró por la fuerza del lodo”, dijo García.

Un vecino refuerza con sacos de arena la entrada de su vivienda ante el temor de nuevas inundaciones en Los Esclavos. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Otros regresaron horas después para encontrar camas, sillones, refrigeradoras y estufas enterrados bajo toneladas de lodo y escombros que descendieron de una ladera tras un deslizamiento provocado por las intensas lluvias, en un lugar donde se estarían realizando movimientos de tierra de manera ilegal, según refieren vecinos y la comuna.

Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), el flujo de lodo afectó 52 viviendas y dejó a 352 personas damnificadas solo en La Choricera.

Cuarenta y ocho horas después del desastre, el paisaje sigue siendo desolador. Los muebles convertidos en pérdida total permanecen amontonados frente a las viviendas, a la espera de ser retirados por los camiones recolectores. Lo que alguna vez formó parte de un hogar ahora ocupa las orillas de las calles.

En las entradas de varias casas, los vecinos han colocado sacos llenos de tierra como barreras improvisadas de protección. No garantizan seguridad, pero representan un intento desesperado por evitar que una nueva corriente de agua y lodo vuelva a arrasar con lo poco que les queda.



Pertenencias convertidas en pérdida total son retiradas de la comunidad tras la emergencia provocada por el agua y el lodo. (Foto Prensa Libre: Esbin García)



Las pérdidas son difíciles de calcular. Algunas familias estiman daños de Q5 mil; otras aseguran haber perdido más de Q50 mil. Entre los afectados hay pequeños comerciantes que no solo vieron destruidos sus hogares, sino también los productos con los que obtenían su sustento diario.

Emerson Barrera, otro de los afectados, comentó que se enfrentan a una situación difícil debido a la inundación que, según él, fue provocada por los trabajos que se desarrollan en la parte alta de un cerro cercano.

“Necesitamos de todo, hemos perdido todo y gracias a que muchas personas nos han traído víveres y comida”, señaló Barrera.

En tanto, Wendy Hernández, vecina afectada, dijo: “El agua arrancó la puerta y se entró a los cuatro cuartos; por fortuna no nos pasó nada. Tengo 14 años de vivir aquí y nunca había pasado esto”.

La situación es especialmente compleja para 29 familias cuyas viviendas sufrieron daños severos.

Varias casas permanecen vacías mientras sus propietarios buscan refugio con familiares o amigos, o en el albergue habilitado en el Salón Comunal.

Aunque el agua se retiró, la emergencia continúa. El temor sigue presente en cada pronóstico de lluvia y en cada trueno que retumba sobre la comunidad.

Los afectados intentan recuperar lo que quedó de sus hogares después de que la inundación dañó muebles y electrodomésticos. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Hoy, entre calles cubiertas de lodo seco, muebles destruidos y paredes marcadas por el nivel que alcanzó el agua, las familias de La Choricera tienen una petición urgente: ayuda para volver a empezar.

Conred contabiliza más de 550 personas afectadas en Santa Rosa por flujos de lodo e inundaciones.

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