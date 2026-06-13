Granizo y fuertes lluvias colapsan la Interamericana en Mixco; vehículo es arrastrado por correntada

Una fuerte tormenta acompañada de granizo sorprendió la tarde de este sábado a vecinos y conductores en Mixco, donde las intensas lluvias causaron correntadas, inundaciones y complicaciones en el tránsito sobre la ruta Interamericana. Durante la emergencia, un vehículo fue arrastrado por la fuerza del agua en la zona 1 del municipio.

El incidente ocurrió en el kilómetro 17 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Mixco, donde Bomberos Voluntarios recibieron llamadas de emergencia que alertaban sobre un automóvil atrapado en una correntada generada por las fuertes lluvias.

Según informó Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, al lugar fueron destacados elementos de la 22 Compañía, quienes posteriormente solicitaron apoyo de socorristas de la 2ª Compañía para atender la emergencia.

Los cuerpos de socorro localizaron el vehículo contra la vía tras ser arrastrado por la corriente; sin embargo, de manera preliminar no encontraron personas en su interior. (Video: Prensa Libre, Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios).

Posteriormente, se coordinó con la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco para resguardar el área y prevenir nuevos accidentes debido a la acumulación de agua y las condiciones climáticas adversas.

Tránsito complicado en la Interamericana

Las lluvias también generaron severas complicaciones en la movilidad vehicular. Conductores reportaron tránsito lento y largas filas de vehículos entre los kilómetros 16 y 19 de la ruta Interamericana, mientras que en algunos momentos el paso quedó prácticamente detenido debido a las correntadas que descendían por distintos sectores.

Además, usuarios en redes sociales compartieron videos que muestran la intensidad de la tormenta y la caída de granizo en varios puntos de Mixco, incluidos sectores de Ciudad San Cristóbal.

Vecinos indicaron que el granizo golpeó techos de viviendas, vehículos y estructuras metálicas, mientras que la acumulación de agua provocó dificultades para circular en calles y avenidas.

Autoridades llaman a extremar precauciones

Ante las condiciones climáticas, los cuerpos de socorro recomendaron evitar cruzar calles inundadas, pasos con correntadas o sectores donde el agua se acumule rápidamente.

También pidieron reducir la velocidad al conducir, mantener una distancia prudente entre vehículos y estar atentos a cualquier emergencia derivada de las lluvias, especialmente en carreteras con pendientes o áreas propensas a inundaciones.

Las autoridades recordaron que una correntada puede arrastrar fácilmente vehículos y motocicletas, por lo que insistieron en no intentar atravesar zonas anegadas.

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