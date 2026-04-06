Gobierno asegura que se mantiene en firme la construcción de cárcel El Triunfo, en Izabal

El presidente, Bernardo Arévalo, afirmó este lunes 6 de abril, durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, que continuarán con la construcción de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo, en Izabal, por lo que llevarán a cabo todos los procedimientos legales para realizar la obra. Las declaraciones se dan luego de que el proyecto fue suspendido a consecuencia de una acción legal interpuesta un día después de que dio inicio su construcción, el pasado 24 de marzo.

El mandatario afirmó nuevamente que estas acciones provienen de redes que se dedican al trasiego de estupefacientes en el área, debido a que la construcción de esta cárcel de máxima seguridad, también conlleva una mayor presencia de elementos de las fuerzas de seguridad en la zona.

“Un día después de dicho evento, vino la primera acción para intentar frenar la construcción de esta cárcel. Ya sabíamos que las redes del narcotráfico local se iban a oponer a una cárcel que implica la presencia de las fuerzas de seguridad, que obstaculiza los tráficos ilegales en el área”, dijo Arévalo.

El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, afirmó que la construcción de dicha cárcel ha cumplido con todos los parámetros establecidos y con los requisitos, tanto nacionales como internacionales.

“Se ha cumplido con rigor cada uno de los requisitos establecidos incluyendo estudios de riesgo evaluaciones ambientales, análisis de factibilidad, estudio hidrológico, geológico, garantizando que esta obra responda no solo a estándares nacionales, sino que a internacionales adecuados a una planificación seria”, aseguró el funcionario.

Sáenz también aseguró que en dicha obra se cuenta con el acompañamiento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, que brindó apoyo en el diseño, así como de otras agencias del gobierno de ese país, por lo que cuenta con el respaldo necesario para su construcción.

El presidente Arévalo aseguró que, a pesar de los recursos y las acciones legales para frenar la construcción de la cárcel, esta será construida.

“Que quede claro, la cárcel de máxima seguridad de El Triunfo es un hecho y será una realidad”, afirmó el mandatario.

Riesgo de inundación

Los magistrados de la Sala de Apelaciones del departamento de Izabal otorgaron un amparo provisional para suspender la construcción de la cárcel al considerar que existen riesgos de inundación en el lugar donde esta prevista la obra.

“De llevarse a cabo la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Morales, Izabal, por estar próxima al área más grande del municipio, representaría un alto riesgo de inundación, lo que hará que se tenga que trasladar a los privados de libertad de emergencia, con las sabidas pérdidas materiales o humanas que esto representará”, indica dicha resolución.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), informó que llevo a cabo la evaluación correspondiente y emitió un informe técnico sobre el terreno donde se proyecta la construcción de una cárcel de máxima seguridad en la aldea El Riachuelo, Morales, Izabal, en el cual concluye que el proyecto es viable, siempre que se cumplan las medidas de mitigación recomendadas.