Arévalo acusa a estructuras del narcotráfico de oponerse a cárcel “El Triunfo” en Izabal

El presidente Bernardo Arévalo aseguró este sábado 28 de marzo que redes del narcotráfico están detrás de las acciones que han frenado la construcción de la cárcel de máxima seguridad “El Triunfo”, en Morales, Izabal, un proyecto clave de su política de seguridad.

El mandatario indicó, por medio de sus redes sociales, que la oposición al proyecto responde a intereses criminales que buscan evitar la presencia de fuerzas de seguridad en la zona.

“Siempre hemos sabido que las redes del narcotráfico local se iban a oponer a una cárcel que implica la presencia de fuerzas de seguridad que obstaculizarán sus operaciones”, escribió.

Añadió que estos grupos ya “comienzan a evidenciar a sus operadores y socios” en las acciones contra la edificación del centro penitenciario.

La declaración del mandatario surge luego de que una sala de apelaciones ordenara suspender de forma provisional la construcción del penal, tras otorgar un amparo a un grupo de ciudadanos que argumentó posibles riesgos ambientales.

El proyecto, impulsado por el Gobierno, contempla la construcción de una prisión de máxima seguridad en un terreno incautado al narcotráfico y tiene como objetivo aislar a cabecillas de maras y del crimen organizado.

Arévalo aseguró que su administración no detendrá la obra, al considerar que es clave para recuperar el control del sistema penitenciario.

“Que no se equivoquen: no vamos a detenernos. La seguridad de las y los guatemaltecos no es negociable”, expresó.

La primera piedra del proyecto carcelario fue colocada el pasado viernes 27 de marzo ante la presencia de autoridades de seguridad.