Caso Los Capitol: víctima relata cómo un simple corte de cabello terminó en una pesadilla

Una persona que acudió a una peluquería del centro comercial Los Capitol, en la 6.ª avenida de la zona 1, para hacerse un corte de cabello narró este martes 14 de julio, mediante videoconferencia y con identidad protegida, el calvario que asegura haber vivido dentro del establecimiento.

El testimonio fue escuchado en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, donde se desarrolla el juicio contra Carlos Josué Aquino, acusado de robo agravado.

Antes de declarar, el tribunal advirtió al testigo sobre la obligación de decir la verdad y ordenó que su identidad permaneciera en reserva por razones de seguridad.

El testigo explicó que decidió declarar porque desea que ninguna otra persona pase por una experiencia similar.

"Lo que me pasó no me gustaría que le pasara a otra persona. Me agredieron físicamente, psicológicamente; fue un robo y también recibí varias amenazas. Yo confío en la justicia de Guatemala y por eso vengo a declarar", expresó.

Todo comenzó con un corte de cabello

Según el relato, los hechos ocurrieron el 3 de julio del 2023, cuando acudió al sector para recoger unos materiales de estudio y aprovechó para cortarse el cabello, ya que un familiar acostumbraba visitar una peluquería en ese lugar.

El testigo indicó que inicialmente le informaron el costo del corte de cabello y posteriormente le ofrecieron un masaje, propuesta que aceptó.

Sin embargo, aseguró que después fue conducido a una habitación donde le ofrecieron servicios sexuales, los cuales rechazó.

A partir de ese momento, afirmó que ya no le permitieron abandonar el lugar.

"Me dijeron que tenía que pagar Q7 mil, cuando el corte de cabello costaba Q50", declaró.

Golpes, amenazas y presión para entregar el dinero

La víctima relató que varias personas le quitaron el Documento Personal de Identificación (DPI), comenzaron a golpearlo y le ocasionaron heridas en el rostro mientras lo amenazaban.

También aseguró que le decían que estaban protegidos por una persona con poder y que la justicia no podía actuar contra ellos.

Según su declaración, posteriormente tomaron su tarjeta de débito, en la que tenía Q500 destinados al pago de materiales para sus estudios.

El testigo afirmó que fue retenido por varias personas mientras otra se dirigió a un cajero automático cercano para retirar el dinero.

Explicó que los agresores le exigían el número de identificación personal (PIN) de la tarjeta y que, al proporcionar claves incorrectas para impedir el retiro del dinero, era golpeado y amenazado con unas tijeras.

"Cada vez que daba el PIN incorrecto me golpeaban en el cuerpo, en el rostro y me cortaban con las tijeras. Ya no aguanté y tuve que darles el PIN", afirmó.

Obligado a grabar un video

El testigo también declaró que fue obligado a grabar un video con su teléfono.

Según dijo, le exigieron que apareciera mostrando su DPI y afirmando que las autoridades no podían actuar contra ellos porque supuestamente estaban protegidos por personas con poder.

Agregó que, mientras permanecía retenido, logró enviar un mensaje a un familiar utilizando palabras clave previamente acordadas para alertarlo de que se encontraba en peligro.

El rescate

De acuerdo con su testimonio, el familiar comprendió la alerta y buscó apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que se encontraban en las cercanías.

Mientras esperaba la llegada de los policías, aseguró que continuó siendo golpeado y amenazado.

Recordó que, cuando los agentes llegaron al lugar junto con su familiar, los agresores le advirtieron que debía salir diciendo que era amigo de ellos y que únicamente había llegado a visitarlos.

También afirmó que lo amenazaron con clavarle unas tijeras en la espalda si denunciaba lo ocurrido.

"Cuando vi a mi familiar y a los agentes de la Policía salí corriendo. Fui a abrazar a los policías porque tenía mucho miedo", relató.

Según declaró, mientras abandonaba el establecimiento los agresores continuaban lanzándole amenazas y aseguraban que nadie actuaría contra ellos.

Debate continuará el 28 de julio

Tras concluir la declaración del testigo protegido, el Tribunal Tercero de Sentencia Penal suspendió el debate.

La audiencia fue programada para continuar el próximo 28 de julio.

Investigación

El caso forma parte de una investigación desarrollada por el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), que el 24 de noviembre del 2023 ejecutaron nueve allanamientos en el centro comercial Los Capitol, ubicado en la 6.ª avenida y 12 calle de la zona 1.

De acuerdo con las autoridades, las diligencias estaban dirigidas contra personas que laboraban en varias peluquerías y que eran investigadas por su presunta participación en delitos de violación con agravación de la pena, robo agravado y plagio o secuestro.

Ese día se pretendía ejecutar ocho órdenes de captura. La PNC informó inicialmente sobre la detención de dos personas dentro del centro comercial y, horas después, confirmó otras dos capturas, una en la colonia San Mauricio, en el kilómetro 24 de la ruta al Atlántico, y otra en la zona 6 capitalina.

Las autoridades indicaron entonces que la investigación llevaba aproximadamente cinco meses.

Presunto modo de operar

Según las pesquisas del MP y la PNC, las víctimas llegaban a las peluquerías para solicitar un corte de cabello y posteriormente eran retenidas durante varias horas.

Las investigaciones señalan que los trabajadores presuntamente las amenazaban y las obligaban a retirar dinero de cajeros automáticos ubicados en el mismo centro comercial para entregárselo a cambio de recuperar su libertad.

Las autoridades también investigan denuncias de violencia sexual formuladas por algunas de las víctimas.

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