Tribunal absuelve a tres estilistas por falta de pruebas en caso de secuestro, violación y robo

El Tribunal Noveno de Sentencia Penal de Guatemala absolvió este miércoles 22 de octubre a tres estilistas acusados de plagio o secuestro, violación y robo, al determinar que no existían pruebas suficientes para acreditar su participación en los hechos denunciados en julio del 2022.

Los absueltos son Julio César Aguirre Ramírez, Quelvin Leonel Morales Paz y Edwin López Rodríguez, señalados por el Ministerio Público (MP) de retener a una persona en un salón de belleza ubicado en el Centro Comercial Capitol, zona 1 capitalina.

Según la investigación de la Fiscalía contra la Trata de Personas, los acusados habrían ofrecido servicios de estética y, posteriormente, exigido el pago de montos considerados excesivos.

Al negarse la víctima a pagar la suma solicitada, supuestamente fue retenida contra su voluntad, obligada a retirar dinero en un cajero automático y agredida sexualmente.

Durante el debate, el MP solicitó condenas de entre 28 y 36 años de prisión, con base en testimonios y peritajes que, a su criterio, permitían establecer la responsabilidad penal de los acusados. Sin embargo, el juez concluyó que las declaraciones de la víctima presentaban contradicciones en los horarios, la ubicación de los hechos y el tipo de relación que mantenía con uno de los procesados.

En su fallo, el juzgador explicó que las inconsistencias en los testimonios y la falta de corroboración con otros elementos probatorios impidieron sustentar la acusación.

Entre los factores señalados figuran diferencias entre el relato inicial y las declaraciones durante el juicio, así como la ausencia de evidencia física o forense que confirmara la agresión.

Por ello, el tribunal determinó que no se podía probar la responsabilidad penal de los acusados más allá de toda duda razonable, y dictó sentencia absolutoria.

Aguirre, Morales y López quedaron libres de cargos, tras más de dos años de proceso judicial.

