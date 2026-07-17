Secuestro de Julio Amílcar Martínez: Quiénes usaron los chips vinculados al DPI de Andrés Alcázar

Más de un año después del secuestro y desaparición del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, ocurrido el 28 de mayo del 2025, el Ministerio Público (MP) identificó a un sexto presunto implicado tras establecer que cinco de las líneas telefónicas utilizadas por los presuntos secuestradores durante las negociaciones del rescate fueron activadas con el mismo Documento Personal de Identificación (DPI).

Ese hallazgo llevó a la Fiscalía contra Secuestros a solicitar una nueva orden de captura contra Andrés Alcázar Crespo, de 19 años, emitida el 2 de julio y ejecutada siete días después.

La Fiscalía explicó que, como parte del seguimiento del caso, solicitó a las empresas de telefonía información para identificar a los titulares de las líneas utilizadas por los secuestradores.

Agregó que una de las compañías informó que los números 56694673, 56815775 y 56815734, entre otros, fueron activados con el DPI de Alcázar Crespo.

Explicó que esos teléfonos fueron utilizados por distintos integrantes de la estructura criminal.

"Del análisis de la información se establece también que los números 56694673, 56815775 y 56815734 fueron utilizados por los victimarios para comunicación con la esposa de la víctima, Karim Marisela del Cid Hernández, portavoz familiar, para exigir el dinero a cambio de la liberación de su esposo Julio Amílcar Martínez Murillo", dijo la Fiscalía durante la audiencia de primera declaración del 15 de julio.

De acuerdo con la investigación del MP, las cinco líneas fueron utilizadas por distintos integrantes de la estructura. Una correspondía a Carlos Antonio González y González, identificado por la Fiscalía como el presunto negociador que exigía a la familia el pago de Q5 millones por la liberación del odontólogo; otra era utilizada por Anelsi Adelí Quiñonez Corado, actualmente prófuga y exempleada doméstica de Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, señalado como presunto cabecilla en el secuestro. El MP señala a Quiñones como la operadora y mano derecha de Girón. Presuntamente, mantenía comunicación entre Girón y la estructura.

También se atribuyen otros números al hombre que se hacía pasar por un mexicano y a quien llamó a la esposa del odontólogo para advertirle que, tras las capturas de dos integrantes del grupo, debían "atenerse a las consecuencias".

Le podría interesar: Últimas imágenes del odontólogo Martínez Murillo: fotogramas revelarían seguimiento previo al secuestro

La versión de Alcázar Crespo

Durante su declaración, Alcázar Crespo aseguró que perdió su DPI en dos ocasiones: el 29 de abril y el 2 de diciembre del 2025, y afirmó que tramitó la reposición de esos documentos en una sede del Registro Nacional de las Personas (Renap) de Fraijanes, aunque no recuerda la dirección exacta.

También reconoció que estudió con Nicole Girón Lemus, hija de Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, señalado por el MP como presunto cabecilla de la estructura, aunque aseguró que únicamente fueron compañeros de quinto bachillerato.

El sindicado negó conocer dónde vivía Nicole Girón dentro del condominio Vilaverde y aseguró que nunca se enteró del secuestro del odontólogo ni de los allanamientos que realizó el MP en agosto del año pasado.

La defensa cuestiona la investigación

Durante la audiencia de primera declaración, la defensa pidió al juez que su patrocinado no fuera ligado a proceso al sostener que el MP no presentó indicios suficientes para demostrar su participación en el secuestro.

El abogado afirmó que la investigación únicamente relaciona a Alcázar Crespo con un número de DPI y sostuvo que no existe evidencia de que hubiera participado en la privación de libertad de la víctima o en las negociaciones del rescate.

Tras escuchar al MP y a la defensa, el juez resolvió ligar a proceso y enviar a prisión preventiva a Andrés Alcázar por el delito de plagio o secuestro en grado de complicidad.

También le podría interesar: Una llamada, un rastro perdido y una investigación en curso: el secuestro del odontólogo Martínez Murillo

El secuestro y desaparición del odontólogo

Julio Amílcar Martínez Murillo desapareció el 28 de mayo del 2025, cuando se dirigía a su clínica en El Jocotillo, Villa Canales. Según la investigación del MP, fue seguido por al menos tres vehículos desde que salió de un centro comercial en la ruta a El Salvador y posteriormente interceptado después del kilómetro 38 de la ruta hacia El Jocotillo.

Durante nueve días, los secuestradores negociaron con la familia y exigieron Q5 millones por su liberación. El 5 de junio del 2025, un familiar entregó Q763 mil en una gasolinera de la avenida Hincapié, zona 13.

El dinero fue recibido por un hombre que utilizaba un casco de motocicleta para evitar ser identificado por las cámaras de vigilancia. Desde entonces no se volvió a tener comunicación con el odontólogo y su paradero continúa sin establecerse.

La Fiscalía identifica como presunto cabecilla de la estructura a Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, amigo de la víctima desde hacía más de 12 años.

Según el MP, esa relación le permitió conocer las rutinas y movimientos del odontólogo para planificar el secuestro. Además, Girón Castañeda figura como sindicado en otras investigaciones de la Fiscalía contra el Crimen Organizado relacionadas con presuntos delitos de robo y hurto de vehículos.