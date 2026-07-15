Caso Julio Amílcar Martínez: sexto sospechoso queda ligado a proceso por plagio o secuestro en grado de complicidad

En el Juzgado de Mayor Riesgo B, este miércoles 15 de julio, se desarrolló la audiencia de primera declaración de Andrés Alcázar Crespo, quien fue capturado el 8 de julio por su presunta vinculación con la desaparición del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, visto por última vez en mayo del 2025.

Tras escuchar al Ministerio Público (MP) y a la defensa, el juez Eduardo Orozco resolvió ligar a proceso y enviar a prisión preventiva a Andrés Alcázar por el delito de plagio o secuestro en grado de complicidad, por su presunta participación en el secuestro del odontólogo.

Durante la audiencia, el MP señaló que los números utilizados para llamar a la familia de Martínez Murillo y negociar la cantidad de dinero para su liberación fueron activados con el Documento Personal de Identificación (DPI) de Alcázar Crespo, por lo que le imputó el delito de plagio o secuestro. El MP añadió que solicitó a empresas de telefonía información para individualizar a los titulares de las líneas. En respuesta, una de las compañías remitió la información requerida.

Según el ente investigador, el número de teléfono identificado como emisor y otros dos números individualizados fueron activados con el número de DPI del señalado y habrían sido utilizados por los presuntos secuestradores para comunicarse con la esposa del odontólogo y exigir dinero a cambio de su liberación.

En su declaración, Andrés Alcázar Crespo afirmó que perdió su DPI el 29 de abril y el 2 de diciembre del 2025.

Añadió que repuso el documento en una sede del Registro Nacional de las Personas (Renap) en Fraijanes.

El ente investigador solicitó que Andrés Alcázar Crespo sea ligado a proceso penal por el delito de plagio o secuestro.

En su intervención, la defensa de Andrés Alcázar Crespo cuestionó la investigación del MP y señaló que no se establecieron el tiempo ni el lugar donde el sindicado efectuó la supuesta compra de cinco tarjetas SIM.

También argumentó que la investigación del MP no logra establecer ningún indicio racional que demuestre que su defendido tuvo el dominio del hecho. Agregó que no solicitó ningún rescate y que la Fiscalía tampoco ha incorporado indicios que acrediten que el señalado participó en el secuestro del odontólogo.

Añadió que la investigación se basa en informes de empresas de telefonía y calificó de "pobre" la pesquisa.

Para leer más: Quién es Anelsy Quiñónez, la trabajadora doméstica que habría coordinado secuestro de Julio Martínez Murillo

Desaparición de odontólogo

De acuerdo con la Fiscalía contra Secuestros del MP, el hecho ocurrió el 28 de mayo del 2025, cuando el odontólogo fue interceptado mientras conducía hacia El Jocotillo, Villa Canales.

Ese día, Martínez Murillo salió de su vivienda, ubicada en la ruta a El Salvador, con destino a su clínica en El Jocotillo. En el trayecto hizo una parada en un centro comercial. Según la investigación, al menos tres vehículos lo seguían.

Tras continuar su recorrido, habría sido interceptado después del kilómetro 38, en un área desolada. En ese momento mantenía una llamada con su secretaria, la cual se interrumpió.

Un día después, los presuntos secuestradores se comunicaron con la esposa del odontólogo para exigir el pago de "cinco quintales de maíz", según las interceptaciones telefónicas. De acuerdo con la Fiscalía, la exigencia real era de Q5 millones.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

Con información de Ángel Oliva