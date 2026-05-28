Juez acepta pruebas en caso del secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez y tribunal debe fijar fecha de debate

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Juez acepta pruebas en caso del secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez y tribunal debe fijar fecha de debate

Se cumple un año del secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez; la familia exige justicia.

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CASO SECUESTRO ODONTÓLOGO

Señalados del secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez en audiencia este 28 de mayo. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Este jueves 28 de mayo se desarrolla la audiencia de ofrecimiento de pruebas por el caso del secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez, cuyo paradero se desconoce desde hace un año.

El juez Eduardo Orozco admitió las pruebas documentales, testimoniales y periciales presentadas por el Ministerio Público (MP) y los querellantes. Estas serán diligenciadas en debate.

Ahora, el Tribunal de Mayor Riesgo B tendrá que agendar la fecha para el inicio del debate contra los señalados.

Mientras se desarrollaba la audiencia, familiares y amigos de Martínez se reunieron en las afueras de la Torre de Tribunales para exigir justicia.

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Los implicados en el caso son Julio Alejandro Girón Castañeda, enviado a juicio por plagio o secuestro; Carlos Antonio González y Juan Ubaldo Tzul Castillo, enviados a juicio por los mismos delitos.

También Juan Oswaldo Tzul Hernández, enviado a juicio por plagio o secuestro en grado de complicidad, y Paola Isabel Díaz Ramírez, enviada a juicio por los mismos delitos.

Liz Martínez, hermana del odontólogo, en declaraciones a la prensa, externó: “Sumamente tristes porque seguimos esperando respuestas de la PNC, del Ministerio Público, de todas las entidades correspondientes. Queremos saber el paradero de mi hermano”.

Según ella, el caso avanza, y recordó que este jueves se cumple un año del secuestro.

Para leer más: Julio Girón Castañeda, vinculado a secuestro de odontólogo, enfrenta nueva acusación por uso de dispositivo móvil en prisión

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Dijo que ha sido un año difícil para la familia, que clama por justicia.

“Seguimos esperando justicia”, añadió.

A un año de la desaparición del odontólogo, el caso continúa abierto en tribunales, con cinco personas en prisión preventiva y una mujer prófuga, todas señaladas por el MP de integrar la estructura que habría ejecutado el delito.

De acuerdo con la investigación fiscal, Martínez fue interceptado cuando se dirigía a su clínica, trasladado contra su voluntad y utilizado para exigir un rescate millonario a su familia.

Tras la negociación, los parientes entregaron Q763 mil a los secuestradores; sin embargo, la víctima nunca fue liberada y aún se desconoce su paradero.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

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