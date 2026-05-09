Justicia
Julio Girón Castañeda, vinculado a secuestro de odontólogo, enfrenta nueva acusación por uso de dispositivo móvil en prisión
Juzgado de Turno resuelve que Julio Alejandro Girón Castañeda enfrente nuevo proceso penal por uso de dispositivos móviles en prisión.
Julio Alejandro Girón Castañeda enfrentará proceso por uso de celular en prisión. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)
Un juez de turno resolvió que Julio Alejandro Girón Castañeda enfrente un nuevo proceso penal por el uso de dispositivos móviles en prisión.
El juzgador otorgó un plazo de dos meses de investigación al Ministerio Público para ampliar las diligencias y determinar cómo Girón tuvo acceso a celulares en la cárcel Matamoros, adonde fue trasladado desde la prisión de Mariscal Zavala tras llamadas efectuadas en ese centro carcelario.
Girón enfrenta un proceso penal en el Juzgado de Mayor Riesgo B por plagio o secuestro relacionado con la desaparición del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo.
El viernes 8 de mayo, la Dirección General del Sistema Penitenciario informó sobre una requisa focalizada en el centro de detención Matamoros, zona 1 capitalina.
Indicó que en el área donde pernoctan Girón Castañeda y otro privado de libertad fueron localizados dos teléfonos celulares.
Afirmó que ambos reos fueron consignados y puestos a disposición de la justicia.
Girón Castañeda, señalado como presunto cabecilla en el secuestro del odontólogo Martínez Murillo, también es investigado en otros casos vinculados con robo y hurto de vehículos de alta gama.
