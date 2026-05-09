Julio Girón Castañeda, vinculado a secuestro de odontólogo, enfrenta nueva acusación por uso de dispositivo móvil en prisión

Justicia

Julio Girón Castañeda, vinculado a secuestro de odontólogo, enfrenta nueva acusación por uso de dispositivo móvil en prisión

Juzgado de Turno resuelve que Julio Alejandro Girón Castañeda enfrente nuevo proceso penal por uso de dispositivos móviles en prisión.

y

|

time-clock

JULIO GIRÓN CASTAÑEDA. CASO ODONTÓLOGO

Julio Alejandro Girón Castañeda enfrentará proceso por uso de celular en prisión. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Un juez de turno resolvió que Julio Alejandro Girón Castañeda enfrente un nuevo proceso penal por el uso de dispositivos móviles en prisión.

El juzgador otorgó un plazo de dos meses de investigación al Ministerio Público para ampliar las diligencias y determinar cómo Girón tuvo acceso a celulares en la cárcel Matamoros, adonde fue trasladado desde la prisión de Mariscal Zavala tras llamadas efectuadas en ese centro carcelario.

Girón enfrenta un proceso penal en el Juzgado de Mayor Riesgo B por plagio o secuestro relacionado con la desaparición del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo.

El viernes 8 de mayo, la Dirección General del Sistema Penitenciario informó sobre una requisa focalizada en el centro de detención Matamoros, zona 1 capitalina.

EN ESTE MOMENTO

Combustibles verificaciones y controles de despacho de combustibles

Primer pago de subsidio a combustibles será de Q175.5 millones, reporta el MEM

Right
exportaciones de carga aérea marítima

Qué implica para Guatemala el fallo de EE. UU. sobre aranceles

Right

Indicó que en el área donde pernoctan Girón Castañeda y otro privado de libertad fueron localizados dos teléfonos celulares.

Para leer más: Q763 mil, un casco y un carro: las pistas del secuestro y desaparición del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo

Afirmó que ambos reos fueron consignados y puestos a disposición de la justicia.

Girón Castañeda, señalado como presunto cabecilla en el secuestro del odontólogo Martínez Murillo, también es investigado en otros casos vinculados con robo y hurto de vehículos de alta gama.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

Lee más artículos de Elmer Vargas

ARCHIVADO EN:

Cárcel de Matamoros Julio Alejandro Girón Castañeda Julio Amílcar Martínez Murillo Secuestro de Julio Amílcar Martínez Murillo 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '