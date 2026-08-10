Rescatan a una persona secuestrada en San José Pinula y neutralizan a seis señalados

El Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) efectuó este lunes 10 de agosto un operativo en San José Pinula, Guatemala, donde liberó a una persona que, según información preliminar de la institución, permanecía secuestrada.

Durante la intervención fueron neutralizados seis presuntos integrantes de estructuras criminales: dos salvadoreños y cuatro guatemaltecos, informó la PNC.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la persona liberada ni la de los seis señalados. Tampoco han informado cuánto tiempo habría permanecido retenida la víctima ni las circunstancias en las que ocurrió el presunto secuestro.

La PNC indicó que el procedimiento fue desarrollado por agentes del Comando Antisecuestros y anunció que posteriormente ampliará los detalles del caso.

Urgente



El Comando Antisecuestros de la PNC neutraliza a mareros terroristas, entre ellos 2 salvadoreños y 4 guatemaltecos, que tenían secuestrada a una persona en el Condominio Valle de Navarra, San José Pinula.



Ampliaremos pic.twitter.com/gmAvlAE8px — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 10, 2026

Capturan a señalado de extorsión y conducen a menor

En otro operativo, investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) capturaron en la carretera a Las Tapias, zona 25 capitalina, a Eduardo “N”, de 24 años, y condujeron a una adolescente de 17 años.

En la carretera a Las Tapias, zona 25, investigadores de la #DIPANDA, capturan a Eduardo “N”, de 24 años y es conducida menor de 17 años, sorprendidos cuando recogían paquete que simulaba Q1,500 producto de extorsión que exigían a su víctima por medio de llamadas intimidatorias. pic.twitter.com/tfx7HWziWt — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 10, 2026

Según la PNC, ambos fueron sorprendidos cuando recogían un paquete que simulaba contener Q1,500, dinero que presuntamente exigían a una víctima mediante llamadas intimidatorias.

Padre e hijo capturados en Zacapa

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) también capturaron a un padre y su hijo, señalados de presuntamente herir con arma de fuego a un hombre de 68 años en Zacapa.

Investigadores de la #DEIC capturaron a un padre y su hijo, por ser los presuntos responsables de herir con arma de fuego a un hombre de 68 años, quien es padre y abuelo de los detenidos, durante un posible conflicto por tierras en Zacapa.#EstamosCumpliendo#ProtegerYServir pic.twitter.com/bPtPuNolsM — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 10, 2026

La víctima es padre y abuelo de los detenidos, respectivamente. De acuerdo con la información preliminar proporcionada por la PNC, el ataque habría ocurrido durante un posible conflicto por tierras.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de los tres casos.

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