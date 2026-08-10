Rescatan a una persona secuestrada en San José Pinula y neutralizan a seis señalados

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Rescatan a una persona secuestrada en San José Pinula y neutralizan a seis señalados

Operativo antisecuestros libera a una persona retenida en San José Pinula, mientras autoridades investigan a seis señalados por el caso.

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Dos salvadoreños y cuatro guatemaltecos fueron neutralizados durante un operativo del Comando Antisecuestros. Las autoridades aún no han revelado las identidades de los señalados ni de la persona que presuntamente permanecía secuestrada.

El Comando Antisecuestros de la PNC liberó a una persona que permanecía secuestrada en San José Pinula y neutralizó a seis señalados, cuatro guatemaltecos y dos salvadoreños. (Foto: Prensa Libre, PNC).

El Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) efectuó este lunes 10 de agosto un operativo en San José Pinula, Guatemala, donde liberó a una persona que, según información preliminar de la institución, permanecía secuestrada.

Durante la intervención fueron neutralizados seis presuntos integrantes de estructuras criminales: dos salvadoreños y cuatro guatemaltecos, informó la PNC.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la persona liberada ni la de los seis señalados. Tampoco han informado cuánto tiempo habría permanecido retenida la víctima ni las circunstancias en las que ocurrió el presunto secuestro.

La PNC indicó que el procedimiento fue desarrollado por agentes del Comando Antisecuestros y anunció que posteriormente ampliará los detalles del caso.

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Capturan a señalado de extorsión y conducen a menor

En otro operativo, investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) capturaron en la carretera a Las Tapias, zona 25 capitalina, a Eduardo “N”, de 24 años, y condujeron a una adolescente de 17 años.

Según la PNC, ambos fueron sorprendidos cuando recogían un paquete que simulaba contener Q1,500, dinero que presuntamente exigían a una víctima mediante llamadas intimidatorias.

Padre e hijo capturados en Zacapa

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) también capturaron a un padre y su hijo, señalados de presuntamente herir con arma de fuego a un hombre de 68 años en Zacapa.

La víctima es padre y abuelo de los detenidos, respectivamente. De acuerdo con la información preliminar proporcionada por la PNC, el ataque habría ocurrido durante un posible conflicto por tierras.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de los tres casos.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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