Caso White Fence: juez liga a proceso a cabecilla y dicta falta de mérito a otros dos sindicados

Gerson Eduardo Cardona fue ligado a proceso por promoción y estímulo a la drogadicción, mientras que Josué Humberto Bobadilla Borrayo y Marlon Noé de León Altún recibieron falta de mérito por los delitos que les atribuía la Fiscalía contra el Delito de Extorsión en el caso relacionado con la organización criminal White Fence.

Cardona fue ligado a proceso por promoción y estímulo a la drogadicción. Sin embargo, el juez dictó falta de mérito por uso de equipos terminales móviles en centros de privación de libertad.

En el caso de Bobadilla Borrayo, el juez dictó falta de mérito por uso de equipos terminales móviles en centros de privación de libertad; tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcada por la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), y tenencia ilegal de armas de fuego artesanales o hechizas.

De León Altún recibió falta de mérito por uso de equipos terminales móviles en centros de privación de libertad.

El juez argumentó que los delitos no se encuadran porque las armas y los teléfonos no estaban en posesión directa o física de los sindicados, sino que fueron hallados ocultos en sus respectivas celdas.

La Fiscalía indicó que los lugares donde fueron localizados los objetos están documentados en actas y mediante inspección fotográfica de las celdas, y que prepara los siguientes pasos de la investigación.

Para Cardona, el único sindicado ligado a proceso, se fijó el 6 de octubre del 2026 para la presentación del acto conclusivo. La audiencia de etapa intermedia está prevista para el 22 de octubre del 2026, a las 11 horas, en el Juzgado Segundo.

Diligencia en Pavón

El Ministerio Público (MP) informó el viernes 7 de agosto que, en seguimiento a una investigación contra la organización criminal White Fence, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión efectuó una diligencia en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, Fraijanes.

Durante el allanamiento, los investigadores inspeccionaron y registraron el lugar y secuestraron evidencias.

El MP informó que, debido a indicios encontrados en sus respectivas bartolinas, fueron aprehendidos en flagrancia Gerson Eduardo Cardona, alias “Little White Fence”; Marlon Noé de León Altún, alias “Bebo”, y Josué Humberto Bobadilla Borrayo, alias “El Mouse”.

Según la Fiscalía, en la bartolina de Cardona fueron incautados 18 recipientes plásticos que contenían cocaína, de acuerdo con la prueba de campo.

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