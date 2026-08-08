Exfiscal Saúl Sánchez es investigado por daños a piezas patrimoniales, luego de operativo en el Museo de Arte Colonial en Antigua Guatemala

El Ministerio Público (MP) investiga al exjefe de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, Saúl Sánchez, por las presuntas irregularidades en el operativo que culminó con el retiro de 287 piezas del Museo de Arte Colonial, en La Antigua Guatemala, así como por los daños que estas habrían sufrido durante las diligencias.

De acuerdo con la investigación del MP, Sánchez, uno de los hombres de confianza de la exfiscal general María Consuelo Porras Argueta, habría actuado para obtener un beneficio particular al promover el desalojo del inmueble donde funcionaba el Museo de Arte Colonial, administrado por el Ministerio de Cultura y Deportes.



Las pesquisas establecen que el edificio había sido entregado en usufructo por 30 años por la Municipalidad de Antigua Guatemala al Ministerio de Cultura y Deportes, plazo que vence en el 2032. Además, ambas instituciones habían suscrito un convenio que facultaba a la municipalidad a utilizar el inmueble, siempre que fuera destinado a actividades culturales.

El 29 de julio del 2026, el MP solicitó al Juzgado Pluripersonal de Diligencias Urgentes órdenes de allanamiento y de aprehensión contra Sánchez; sin embargo, la jueza María Benilda Sandoval declaró sin lugar las solicitudes y ordenó que el exfiscal compareciera mediante citación.

El expediente fue remitido al Juzgado de Primera Instancia Penal y de Delitos contra el Ambiente de Sacatepéquez, que programó la audiencia de primera declaración para el 13 de agosto, a las 20.00 horas.

Investigación surgió por denuncia sobre conservación de piezas

Según el MP, la investigación comenzó a raíz de una denuncia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural contra Sánchez al considerar que la forma en que se desarrolló el operativo puso en riesgo los bienes patrimoniales.

La tesis que sostuvo la entonces Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación era que el inmueble no reunía las condiciones necesarias para conservar bienes culturales y que las medidas de seguridad eran insuficientes. Con base en esos argumentos, Sánchez solicitó una orden de allanamiento.

El 29 de diciembre del 2025, el MP ejecutó la diligencia de inspección, registro y secuestro de evidencia en el Museo de Arte Colonial, por orden del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Sacatepéquez.

Las diligencias continuaron el 30 y 31 de diciembre del 2025 y el 2 de enero del 2026. Durante esos días, especialistas del Centro de Restauración de Bienes Muebles (CEREBIEM) desmontaron, embalaron y trasladaron las 287 piezas de la colección.

Podría leer: Museos en Guatemala enfrentan cierres y bajo presupuesto: ¿qué futuro tienen?

Cultura cuestionó el operativo del MP

La cartera afirmó que únicamente ocho piezas habían sido identificadas en un informe técnico con riesgo de colapso, aunque finalmente fueron retiradas las 287 obras que integraban la colección.

También denunció que nunca obtuvo acceso al expediente judicial, pese a los apersonamientos presentados el 6 de enero del 2026.

Asimismo, señaló que el MP solicitó en esa ocasión, la entrega de las llaves del museo, retiró al personal de seguridad privada, desactivó las cámaras de videovigilancia y clausuró el inmueble una vez concluyó el traslado de las piezas.

El 13 de enero del 2026, el Ministerio de Cultura promovió una acción constitucional de amparo para solicitar protección provisional y una resolución que garantizara sus derechos institucionales.

Por su parte, el MP rechazó esos señalamientos y sostuvo que las diligencias fueron autorizadas judicialmente, se realizaron conforme al debido proceso y tuvieron como único objetivo proteger bienes patrimoniales cuya conservación consideró comprometida.

También le podría interesar: Allanamientos, armas y ahora USAC: las polémicas en el Ministerio de Cultura bajo mandato de Liwy Grazioso

Destino de las 287 piezas

El 98% de las piezas fue trasladado a un espacio habilitado en el Palacio Nacional de la Cultura, donde permanecieron bajo monitoreo ambiental mientras continuaba el proceso judicial.

Seis obras de gran formato permanecieron inicialmente en el Museo de Arte Colonial debido a su tamaño y fragilidad. Posteriormente, el Ministerio de Cultura informó que se trasladaron al Museo Nacional de Arte de Guatemala (MUNAG), también por orden judicial y luego de un proceso de estabilización por especialistas.

Fuentes del Ministerio de Cultura indicaron que se solicitó en varias ocasiones al Ministerio Público autorización para desembalar las piezas y evaluar su estado de conservación, pero esas gestiones no prosperaron.

Agregaron que, tras la llegada de Gabriel García Luna al frente del MP, el proceso se agilizó y hace aproximadamente un mes comenzó el desembalaje gradual de parte de la colección. Según especialistas del ministerio, las primeras evaluaciones permitieron detectar daños en algunas de las piezas, aunque no precisaron su alcance.

Prensa Libre solicitó una postura al departamento de Comunicación Social del Ministerio de Cultura sobre estos hallazgos y el estado actual de las piezas; sin embargo, al cierre de esta edición la cartera no respondió las consultas.

MP mantiene en reserva detalles del caso

Desde el 31 de julio, Prensa Libre consultó a la Oficina de Comunicación Social del Ministerio Público para conocer los delitos que se atribuyen a Saúl Sánchez. En un primer momento, la institución respondió que no podía proporcionar mayores detalles para "no entorpecer la investigación". Posteriormente indicó que aún no se habían realizado las primeras declaraciones de los sindicados y reiteró que no divulgaría más información hasta que el proceso registrara avances.

Además, se consultó si el caso estaba bajo reserva para justificar que no se divulgaran los delitos por los que fue solicitada la orden de aprehensión contra Sánchez ni la fiscalía que tiene a cargo el expediente; sin embargo, respondieron que, por órdenes del despacho, no brindarían más detalles.

Traslado de piezas de gran formato del Museo de Arte Colonial al Museo Nacional de Arte de Guatemala, en Antigua Guatemala. (Video Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Curruchiche también está bajo investigación

Sánchez no es el único exjefe fiscal investigado por la actual administración del MP. La institución se solicitó una orden de aprehensión contra el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, aunque la jueza de Diligencias Urgentes también la rechazó. De acuerdo con fuentes consultadas, la investigación contra Curruchiche está relacionada con la presunta divulgación de información de casos a través de redes sociales.

✅ Fiscalía desarrolla diligencia para resguardar piezas históricas del ex Museo de Arte Colonial



La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, bajo la coordinación del fiscal regional metropolitano, realiza diligencia de allanamiento en la sede del ex Museo… pic.twitter.com/HcCmlSgtIp — MP de Guatemala (@MPguatemala) January 14, 2026