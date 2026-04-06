Allanamientos, armas y ahora USAC: las polémicas en el Ministerio de Cultura bajo mandato de Liwy Grazioso

La salida de la ministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso, se produjo tras una cadena de cuestionamientos que marcaron su gestión: desde los allanamientos en el Museo de Arte Colonial y los señalamientos por un posible conflicto de interés en la compra de armas, hasta los cuestionamientos más recientes por decisiones vinculadas a la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), en un contexto, además, de baja ejecución presupuestaria.

El presidente Bernardo Arévalo confirmó este lunes 6 de abril de 2026 que aceptó la renuncia de Grazioso, la cual fue presentada durante la reunión del Consejo de Ministros. No obstante, indicó que la decisión ya se había tratado previamente, antes del asueto de Semana Santa.

La dimisión ocurrió en medio de la controversia por la autorización de un proyecto de conservación arqueológica y ampliación en el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que incluye obras como un distribuidor vial y torres de parqueo.

El caso cobró mayor relevancia tras la decisión del Consejo Superior Universitario de cerrar el campus para actividades académicas, medida que coincidió con la toma de las instalaciones por encapuchados, mientras el Ejecutivo aseguró que la renuncia de Grazioso no está vinculada directamente con esta situación.

Antecedentes de polémicas

Allanamientos en museo de Antigua

Uno de los episodios ocurrió tras los allanamientos efectuados por el Ministerio Público (MP) en el Museo de Arte Colonial, en Antigua Guatemala a finales del 2025. Durante el operativo fueron retiradas decenas —e incluso cientos, según distintas fuentes— de piezas históricas, muchas de ellas con varios siglos de antigüedad.

El MP argumentó que las obras se encontraban en condiciones inadecuadas de conservación. Sin embargo, el Ministerio de Cultura cuestionó la medida al señalar que no todas las piezas estaban en riesgo y que la acción pudo haber vulnerado el resguardo del patrimonio cultural, lo que evidenció un choque institucional entre ambas entidades.

Fiscales del Ministerio Público ingresan al Museo de Arte Colonial de La Antigua Guatemala para realizar diligencias de inspección y resguardo de piezas del patrimonio cultural este martes 30 de diciembre del 2025. (Foto Prensa Libre: MP)

Caso de armas y conflicto de interés

Otra controversia surgió a raíz de la adjudicación de contratos millonarios para la compra de armas por parte del Ministerio de Gobernación, en los que resultó beneficiada una empresa vinculada a familiares de la ministra Grazioso.

El caso generó señalamientos por un posible conflicto de interés, debido a que los representantes de la compañía serían sus hermanos. A partir de ello, el Ministerio Público abrió investigaciones para determinar posibles irregularidades en el proceso de contratación, mientras que la Contraloría General de Cuentas también puso bajo revisión la adjudicación.

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Polémica por proyecto en la Usac

Más recientemente, la autorización de un proyecto de conservación arqueológica y ampliación en la Usac volvió a colocar al Ministerio de Cultura en el centro de cuestionamientos. La iniciativa incluye obras como un distribuidor vial y torres de parqueo dentro del campus central.

El tema cobró mayor relevancia tras la decisión del Consejo Superior Universitario de cerrar el campus para actividades académicas, lo que coincidió con la toma de las instalaciones por encapuchados. Aunque la exministra aseguró que los trabajos serían aplazados, el cierre ya había sido aprobado previamente, lo que generó confusión y críticas sobre la gestión del proceso.

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Baja ejecución presupuestaria

A los señalamientos se suma el bajo nivel de ejecución presupuestaria del Ministerio de Cultura, que ha sido uno de los más bajos dentro del Ejecutivo en los últimos años. Los datos reflejan que la cartera no ha logrado utilizar la totalidad de los recursos asignados.

Esta situación ha sido atribuida a retrasos en proyectos, problemas administrativos y procesos legales que han frenado la inversión. Analistas han señalado que esto impacta directamente en el desarrollo de programas culturales y deportivos, además de reflejar debilidades en la planificación institucional.