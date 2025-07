Contraloría concede prórroga al Ministerio de Gobernación para justificar compra de pistolas Beretta a empresa vinculada con familiares de ministra

La Contraloría General de Cuentas (CGC) concedió al Ministerio de Gobernación (Mingob) una prórroga de cuatro días para que explique el proceso de licitación para la compra de 10 mil armas de fuego, evento adjudicado el 6 de junio a la empresa Mundo de las Armas.

La petición ingresó a la dependencia el pasado lunes, pero por la suspensión de labores del pasado miércoles, esta se retasó, por lo que se espera que el plazo venza el 15 de julio próximo.



Se trata de una sociedad anónima que ha registrado adjudicaciones con diversas entidades públicas desde el 2004, por contratos que suman Q150 millones, según el portal Guatecompras.

La adjudicación más reciente fue por Q84 millones 996 mil 800, correspondiente a la venta de 10 mil pistolas Pietro Beretta.

Esta empresa tiene como representantes legales a Eddy Arnoldo Gómez Gálvez, Óscar Francisco Grazioso Sierra y Renzo Ricardo Grazioso Sierra. Estos últimos son hermanos de Liwy Grazioso Sierra, actual ministra de Cultura y Deportes.

El proceso de licitación fue defendido públicamente por Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, quien aseguró que todo se llevó a cabo conforme a la ley.

Reconoció el vínculo familiar entre la empresa adjudicada y una funcionaria del gabinete, pero afirmó que ello no influyó en la adjudicación.

Las cinco dudas

Personal de la Subcontraloría de la Calidad del Gasto explicó que la auditoría comenzó el 21 de mayo, a raíz de una alerta emitida por la Dirección de Monitoreo y Alerta Temprana, que advierte sobre posibles irregularidades en procesos de compra.

El informe preliminar, con el fin de prevenir una contratación con posibles anomalías, fue notificado al titular del Mingob el 25 de junio y reiterado el 2 de julio.

La primera observación de la CGC es que el evento fue clasificado como “proveedor único”, lo cual no es usual.

La segunda se relaciona con la participación de tres oferentes, entre ellos Mundo de las Armas, lo que, según los auditores, debilita la justificación del modelo de compra.

La tercera duda surge de una inconformidad planteada por una empresa participante, resuelta sin argumentos sólidos, a juicio de la CGC.

En esa inconformidad se señaló que las armas ofertadas estarían sobrevaloradas, lo que generó la cuarta sospecha, aún bajo análisis.

La quinta se vincula a la confirmación pública del ministro de Gobernación sobre el vínculo familiar entre los representantes de la empresa adjudicada y una ministra de Estado, hecho también incluido en la auditoría.

Aunque el ministro Jiménez indicó en rueda de prensa que solicitaría cinco días para responder, los registros de la CGC indican que el plazo solicitado fue de cuatro días hábiles.

No es usual

Para Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, ese modelo de compra no es común en la administración pública y despierta dudas.

“Simplemente si no hay otro proveedor en el mercado nacional, se justifica esa figura, pero no es algo que se use todos los días porque en la mayoría de mercados hay competencia”, explicó.

Según Marroquín, lo que más daña la imagen del gobierno no es la modalidad de compra, sino el vínculo familiar entre los representantes de la empresa y un funcionario.

“Esta modalidad despierta muchas sospechas, sobre todo por el parentesco entre el proveedor y un alto funcionario. La imagen del gobierno se afecta más por ese vínculo que por el tipo de compra”, concluyó.

El lunes reciente, el ministro de Gobernación indicó que evaluará con la CGC las acciones administrativas pertinentes, y reiteró que la licitación cumple con los parámetros legales, aunque no descartó que el proceso sea suspendido.