Museo de Arte Colonial en Antigua Guatemala: qué piezas resguarda y por qué el MP hace diligencias

El Ministerio Público (MP) informa este martes 30 de diciembre que intervino por segundo día el Museo de Arte Colonial de La Antigua Guatemala y embaló piezas arqueológicas y obras con más de 300 años de antigüedad, tras detectar deterioro y falta de condiciones adecuadas para su conservación.

Las acciones se desarrollan en el antiguo edificio de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), donde funciona dicho museo.

Las diligencias son dirigidas por la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC), que en conjunto efectuaron un allanamiento, inspección, registro y secuestro de los objetos.

Como resultado preliminar, la fiscalía ha embalado diversas piezas arqueológicas, pinturas, lienzos e imágenes, que fueron retiradas en bultos para su resguardo.

El operativo cuenta con autorización del Juzgado de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez y se sustenta en un dictamen técnico que advierte el deterioro de piezas con más de tres siglos de antigüedad, así como de otros objetos patrimoniales, debido a la falta de condiciones adecuadas de conservación en el recinto.

Historia del museo

El Museo de Arte Colonial funciona en el antiguo edificio de la Universidad de San Carlos de Guatemala, una construcción del siglo XVIII ubicada en el Valle de Panchoy, en La Antigua Guatemala.

El inmueble fue concluido en 1768 y albergó a la universidad hasta 1777, cuando la capital fue trasladada a la Nueva Guatemala tras los terremotos de Santa Marta.

A lo largo de su historia, el edificio ha tenido diversos usos, entre ellos templo parroquial, escuelas, bibliotecas y salas de exposición, antes de convertirse en museo.

Actualmente, según el Ministerio de Cultura, resguarda una importante colección de arte colonial, especialmente imaginería religiosa en madera policromada del barroco antigüeño, con piezas de alto valor histórico y artístico que datan de los siglos XVII y XVIII.

Según un artículo de Cultura, este es el patrimonio que resguarda el museo:

Escultura colonial en madera policromada , principalmente del barroco antigüeño, elaborada con técnicas españolas como el estofado y la encarnación.

, principalmente del barroco antigüeño, elaborada con técnicas españolas como el estofado y la encarnación. Imaginería religiosa cristiana de los siglos XVII y XVIII, considerada una de las más valiosas de América por su calidad artística y expresiva.

de los siglos XVII y XVIII, considerada una de las más valiosas de América por su calidad artística y expresiva. Piezas realizadas no solo en madera, sino también con elementos de jaspe y marfil , utilizados en rostros, manos y detalles.

, utilizados en rostros, manos y detalles. Obras caracterizadas por dorados, superficies florales y dramatismo en las expresiones , con un alto nivel técnico en la talla de rostros, manos y proporciones humanas.

, con un alto nivel técnico en la talla de rostros, manos y proporciones humanas. Imágenes emblemáticas como San Miguel Arcángel, la Virgen Dolorosa, San Cristóbal y San Gabriel, entre otras.

