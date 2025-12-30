Del pago de cuotas a violencia extrema: guatemalteco denuncia los riesgos que enfrentan los pilotos de carga y vehículos rodados al cruzar México

Los conductores de carga y transporte de vehículos rodados mantienen las denuncias por la escalada de violencia en México en el traslado de la mercadería y encomienda desde Estados Unidos hacia Guatemala.

Un guatemalteco explicó que los métodos de extorsión ahora incluyen secuestros, amenazas constantes y pérdidas económicas para el país, dado que afectan el pago de impuestos de las mercancías y vehículos que importan desde los Estados Unidos.

El comerciante, que llamaremos Sergio para resguardar su identidad, relató que la temporada de fin de año genera temor de un repunte de agresiones debido a la alta movilidad en las rutas. Él cada cierto tiempo viaja a los Estados Unidos y es parte de un comercio denominado “mancuerneros”, porque trasladan un vehículo y hacen “mancuerna” con otro, aprovechando la logística de transportar vehículos juntos.

El denunciante señala que algunos puestos de control podrían estar operados por los mismos agentes que luego los asaltan, dado que conocen bien las rutas y sus alrededores. Sospechan esto porque cuando los mismos grupos están en servicio activo no ocurren incidentes.

Sergio presentó dos denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República de México, pero no ha obtenido respuesta ni se han registrado capturas.

“Ya no puedo viajar porque mi nombre tiene precio”, declaró, asegurando que los criminales lo identificaron por intentar hacer frente a las autoridades y denunciar los hechos.

Escalada de violencia en las rutas

Al iniciar la entrevista, Sergio recién había colgado una llamada donde le informaban que pedían US $1 mil 500 (unos Q12 mil) por el rescate de un piloto secuestrado. No era el primer caso, ni tampoco sería el último, especialmente en una temporada en la que las rutas entre Estados Unidos y Guatemala están más activas que nunca.

Hace más de una década existían las llamadas “mordidas”, un eufemismo para los sobornos, pero en la actualidad la violencia del crimen organizado en territorio mexicano ha impedido que continúe con normalidad su trabajo.

Cada kilómetro se ha vuelto un riesgo latente por los secuestros a punta de fusiles, las agresiones físicas con bates; las amenazas y extorsiones son cada vez más frecuentes.

En un video compartido por el denunciante se observa a un hombre recibiendo golpes con un bate de baseball en la espalda, y en otro registro, un grupo armado con pasamontañas apunta armas largas a hombres secuestrados, arrodillados y con la vista hacia el suelo.

Respuesta de autoridades

Al menos cinco diputados guatemaltecos conocen del caso, pero, de acuerdo con Sergio, aunque han sostenido reuniones e incluso atendieron el llamado de una organización de migrantes en EE.UU., no han prestado mayor atención ni apoyo. La mayoría indica que, al tratarse de un problema en territorio mexicano, corresponde a esas autoridades intervenir.

El denunciante lamenta que los diputados resten importancia a las denuncias. Señala que los transmigrantes son una parte clave de la economía regional, ya que también viajan salvadoreños, hondureños, nicaragüenses y costarricenses, generando ingresos por impuestos de hasta Q25 mil por vehículo.

Personal del Consulado Guatemalteco también ha hecho visitas a los retenes junto con el consulado salvadoreño y hondureño, según le consta a Sergio, pero su presencia se limitó a documentar a través de fotografías y "sin una acción efectiva".

Denuncias documentadas

Una de las denuncias se registró el 24 de octubre de 2025 en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de México.

en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de México. Los videos y fotografías muestran camiones abandonados tras asaltos y extorsiones , como un picop con remolque dejado el 6 de octubre de 2025 en Cosamaloapan de Carpio, Veracruz.

, como un picop con remolque dejado el 6 de octubre de 2025 en Cosamaloapan de Carpio, Veracruz. Mensajes de WhatsApp reportan extorsiones de 3 mil pesos mexicanos por vehículo, y en publicaciones de Facebook se alerta sobre secuestros con rescates de hasta US $12 mil.

(Foto Prensa Libre: cortesía)

El comerciante pide que las autoridades intervengan y depuren a las fuerzas de seguridad mexicanas involucradas.

Protestas y bloqueos

El problema no solo afecta a los "mancuerneros" y se agudizó este 2025, año en que los transportistas y organizaciones gremiales realizaron bloqueos en carreteras mexicanas para exigir mayor seguridad por los asaltos y violencia en ruta.

En febrero de 2025 , transportistas bloquearon la carretera México–Querétaro para exigir protección ante robos y extorsiones, y levantaron la protesta tras reunirse con autoridades.

, transportistas bloquearon la para exigir protección ante robos y extorsiones, y levantaron la protesta tras reunirse con autoridades. En noviembre de 2025 , se registraron mega-bloqueos en más de 20 estados , incluyendo la autopista Arco Norte , para denunciar la violencia contra transportistas y los riesgos de seguridad en rutas de alta movilidad.

, se registraron , incluyendo la , para denunciar la violencia contra transportistas y los riesgos de seguridad en rutas de alta movilidad. En varios casos, incluso durante las protestas, algunos transportistas fueron víctimas de robos de partes o llantas, reflejando el nivel de inseguridad persistente en estas carreteras.

