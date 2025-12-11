10 datos para entender el conflicto entre el cartel de Sinaloa y el cartel de Chiapas en Guatemala

La violencia registrada el 8 de diciembre del 2025 en la frontera entre Guatemala y México evidenció una disputa territorial cada vez más abierta entre dos poderosas estructuras criminales.

Aunque ya se habían registrado ataques en ambos lados de la frontera e incluso también algunos hechos extraoficiales en Guatemala, lo que ocurrió ese día no pasó desapercibido, por los ataques coordinados por un cartel mexicano.

1. ¿Qué ocurrió el 8 de diciembre del 2025?

Ese día se reportaron ataques armados simultáneos en distintos puntos de Huehuetenango y San Marcos, donde hombres armados, identificados por las autoridades como integrantes del cartel de Sinaloa, irrumpieron en aldeas y comunidades cercanas a la frontera, enfrentándose a sus rivales del cartel Chiapas Guatemala, vinculado al cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los ataques no fueron aislados, sino que evidenciaron una coordinación operativa que incluyó el uso de drones para reconocimiento y, presumiblemente, ataque, lo cual revela una planificación superior al nivel habitual de violencia en el área.

Esta escalada confirma que los carteles decidieron traspasar la frontera y emplearon deliberadamente el territorio guatemalteco para librar su disputa por el control territorial.

2. ¿Dónde se registraron los enfrentamientos?

Los reportes oficiales y comunitarios indican al menos seis puntos de conflicto, entre ellos La Democracia, Nentón, Cuilco y Santa Ana Huista, en Huehuetenango, así como Tacaná, en San Marcos. Según las autoridades, los grupos utilizaron drones, explosivos y fusiles automáticos para atacar.

Estas zonas, históricamente empleadas como corredores de droga, armas y migrantes, presentan baja presencia estatal, lo que facilita la movilidad de estructuras criminales sin mayores obstáculos han coicidido expertos a lo largo de los años.

3. ¿Quiénes están involucrados?

Las autoridades guatemaltecas y mexicanas atribuyen el ataque a una célula del cartel de Sinaloa, que busca desplazar al cartel Chiapas Guatemala, considerado un brazo del CJNG.

Este último es una estructura emergente que ha ganado fuerza como puente logístico entre México y Centroamérica. Su vínculo con el CJNG, una de las organizaciones criminales más violentas de México, explica la intensidad de esta confrontación.

Equipo táctico asegurado por autoridades en Agua Zarca, Santa Ana Huista, como parte del operativo en el que fue detenido un presunto integrante de una estructura armada. (Foto Prensa Libre: PNC)

Fusiles AK-47, municiones, cargadores, radios portátiles, chalecos antibalas y explosivos artesanales fueron asegurados en Agua Zarca, Santa Ana Huista, Huehuetenango, el 8 de diciembre del 2025. (Foto Prensa Libre: PNC)

4. ¿Qué motivó la incursión?

La pugna es por el control de rutas de tráfico de drogas, armas y personas que cruzan de Centroamérica hacia México. Información de inteligencia y seguridad de Estados Unidos y otros países de la región confirman que el corredor fronterizo occidental de Guatemala es estratégico para el narcotráfico transnacional.

La región conecta con la Sierra Madre, los Altos de Chiapas y el Soconusco, rutas históricamente empleadas por narcotraficantes. Según fuentes investigativas, los grupos no solo buscan controlar el paso, sino también ejercer dominio sobre territorios y estructuras comunitarias locales.

5. ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El gobierno de Guatemala desplegó patrullajes del Ejército y fuerzas especiales en las zonas afectadas. El presidente Bernardo Arévalo calificó los hechos como “intentos de incursión” de carteles mexicanos en territorio guatemalteco, y ordenó reforzar la frontera y coordinar acciones con México.

No obstante, pobladores han denunciado sentirse desprotegidos, pues la presencia estatal ha sido intermitente y, en ocasiones, reactiva.

“Tuvimos una serie de intentos de incursión por parte de carteles mexicanos a territorio guatemalteco. Fue repelido por el Ejército de Guatemala. Fue tan efectivo que, en la desbandada, dejaron atrás armamento, drones y otro tipo de información”, declaró el mandatario.

Sobre las mantas atribuidas al cartel de Sinaloa, el presidente afirmó que estas eran una muestra de “la frustración de estos carteles al no poder operar tranquilamente en territorio guatemalteco”.

6. ¿Hubo víctimas?

Sí. Se reportaron al menos ocho muertos, entre ellos un civil guatemalteco, un presunto rival del cartel de Sinaloa y un soldado herido. También se registraron viviendas incendiadas y vehículos destruidos.

Inicialmente se informó de dos fallecidos, pero la cifra aumentó hasta el jueves 11 de diciembre. En algunas comunidades hay acceso limitado y temor a denunciar por posibles represalias.

7. ¿Qué es el cartel Chiapas Guatemala?

Es una estructura delictiva emergente, asociada al CJNG, que opera en Frontera Comalapa, Chiapas, y ha extendido su influencia hacia Guatemala. Analistas lo describen como brazo logístico y operativo del CJNG en Centroamérica.

En Guatemala se le vincula con el reclutamiento de jóvenes, el control de pasos ciegos y el uso de armamento de guerra.

8. ¿Cuál es el trasfondo de esta rivalidad?

El cartel de Sinaloa y el CJNG se disputan zonas clave en México desde hace años. Ahora, esa rivalidad se ha trasladado a territorio guatemalteco, donde estructuras locales actúan como aliados, cabecillas armados o socios logísticos.

La confrontación no solo es territorial, también es ideológica y operativa. Mientras el cartel de Sinaloa mantiene una lógica de “negocio y control”, el CJNG apuesta por la violencia directa y la intimidación.

9. ¿Cómo afecta esto a Guatemala?

Además del aumento de violencia en zonas rurales, esta disputa afecta la seguridad regional, desplaza comunidades —como ocurrió en agosto del 2025, cuando familias huyeron desde Chiapas a Guailá, Huehuetenango— y pone a prueba la capacidad del Estado guatemalteco para frenar la expansión de grupos criminales mexicanos.

Analistas advierten que también compromete la estabilidad local, pues alcaldías, liderazgos comunitarios y estructuras municipales pueden ser cooptadas. En paralelo, el crimen organizado interfiere en economías locales, como el transporte, el comercio y las remesas.

10. ¿Qué sigue?

Expertos advierten que esta escalada podría repetirse. La disputa territorial sigue abierta, y la fragmentación interna de los carteles podría derivar en nuevos brotes de violencia, con riesgos para la población fronteriza y para las rutas migratorias.

