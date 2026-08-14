Cámara 4K, celulares y posible droga: qué hallaron en el sector de la Mara Salvatrucha en la cárcel Pavoncito

Unidades del Ejército de Guatemala concluyeron el conteo de lo decomisado tras la requisa en el sector de la Mara Salvatrucha en la cárcel Pavoncito, en Fraijanes.

Agentes de la Policía Nacional Civil, guardias del Sistema Penitenciario y miembros del Ejército inspeccionaron el Centro de Detención Preventiva para Hombres Reinstauración Constitucional, también conocido como Pavoncito, con el fin de desarticular estructuras criminales dedicadas a la extorsión, localizar objetos ilícitos y mantener el control del centro penal.

Como resultado del operativo, las fuerzas de seguridad incautaron 200 objetos punzocortantes, 13 cajetillas de cigarros, 127 encendedores, una máquina para tatuar, un cargador inalámbrico, una bocina, un radio portátil y cinco teléfonos celulares.

En videos se observa cómo las autoridades inspeccionaron a los reos y les solicitaron que se retiraran las playeras y los zapatos.

También se coordinó el apoyo de agentes K-9 para localizar drogas escondidas en la prisión.

Los resultados de la requisa incluyen:

17 cables para cargar teléfonos

Una cámara dual de alta definición 4K

Siete pesas, posiblemente utilizadas para drogas

20 pipas para inhalar posible marihuana

Mil papos posiblemente usados para envolver marihuana

95 recipientes para moler drogas

23 paquetes de posible marihuana

Cinco pastillas de posible metanfetamina

Cuatro frascos con posible cocaína

Dos bolsas con posible cocaína

Dos cervezas

Un bulto de fuegos pirotécnicos

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