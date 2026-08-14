Reclutamiento de menores por pandillas gana terreno como modalidad de trata, según la SVET

El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos organizados se ha convertido en una de las manifestaciones más alarmantes de la trata de personas en Guatemala. Durante el 2025, esta modalidad registró un incremento sostenido en denuncias y detecciones, consolidándose como una prioridad en la agenda nacional de seguridad y justicia, de acuerco con el Informe de Estado en Materia de Trata de Personas 2025-2026, elaborado por la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET).

La publicación indica que durante el año pasado se recibieron 43 denuncias formales ante el Ministerio Público (MP) por este delito. Asimismo, destaca que el trabajo de detección realizado por distintas instituciones que conforman la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas (CIT) logró identificar a 78 posibles víctimas de este delito, entre el 2025 y el primer cuatrimestre del 2026 así como tres sentencias condenatorias por este tipo de casos en el año anterior.

Los datos contenidos en el informe indican que en el 2025 se detectaron 65 posibles víctimas de esta modalidad de trata, mientras que en el primer cuatrimestre del 2026 fueron detectadas otras 13 posibles víctimas.

Según la información recopilada por la SVET, las adolescentes de entre 13 y 17 años son el grupo más vulnerable y afectado por esta modalidad, lo que coincide con el dato de que el 72% de las víctimas del delito de trata son mujeres y niñas.

La información recopilada en el informe también explica que estas menores son captadas para ser forzadas a mantener relaciones sentimentales con pandilleros, ser explotadas sexualmente —incluso desde centros penitenciarios— o ser utilizadas para cometer delitos como extorsión, ocultamiento de armas y drogas y homicidios.

El informe revela que el reclutamiento de menores “no solo vulnera sus derechos humanos, sino que está profundamente vinculado con la delincuencia organizada transnacional y el lavado de dinero u otros activos”.

Datos proporcionados por la SVET arrojan que la cifra de casos detectados de reclutamiento de menores por las pandillas se incrementó en comparación con el 2024, ya que durante dicho año se documentaron 17 casos específicos de esta modalidad.

Relación con otros delitos

El informe revela que el reclutamiento de menores por parte de las pandillas también se identifica como “una manifestación clara” de la delincuencia organizada y se ha convertido en una de las principales modalidades de trata en Guatemala, ya que, además de ser utilizados por las pandillas, los menores también son manipulados o reclutados por estas organizaciones para cometer otra serie de delitos, vinculados principalmente con el narcotráfico, o para ser explotados sexualmente, tanto en el ámbito nacional como en otros países.

Pero no solo las pandillas utilizan a los menores para fines de explotación sexual u otros delitos, ya que también hay otros grupos que los utilizan para estos fines, revela la publicación.

El caso Lev Tahor

El caso de la comunidad Lev Tahor se presenta como un ejemplo en la publicación. Las autoridades identificaron a 232 niñas, niños y adolescentes que formaban parte de esta estructura “coercitiva” y se lograron procesos judiciales por matrimonio forzado o servil y embarazo forzado.

Este caso salió a la luz en noviembre del 2024, luego de que la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) rescataran a 160 menores en una finca ubicada en Oratorio, Santa Rosa, que era habitada por los integrantes de dicho grupo. Esto ocurrió luego de que cuatro menores escaparan del lugar y denunciaran que eran sometidos a abusos y maltratos.

De esa cuenta, la fiscalía inició las investigaciones por sospechas de trata de personas, en la modalidad de violación y maltrato contra menores de edad, así como por embarazo forzado o servil.

En el 2025, las autoridades coordinaron la captura de varios dirigentes del grupo, quienes fueron detenidos en la capital y en la frontera con Belice, por lo que fueron ligados a proceso.

En materia de justicia, el Organismo Judicial reportó que durante el 2025 se dictaron 34 sentencias por trata de personas, de las cuales tres fueron por reclutamiento de menores para grupos delictivos.

Además, se reportó que 22 agentes de seguridad del Sistema Penitenciario (SP) fueron procesados por facilitar la explotación sexual de adolescentes en los centros de privación de libertad, “lo que evidencia la presencia de corrupción institucional que facilita este delito”, indica la publicación.

Vínculo entre desapariciones de menores y trata

Un dato preocupante es la relación entre la desaparición de menores y la trata de personas. A través del Sistema de Alerta Alba-Keneth, en el 2025 se registraron 6 mil 532 alertas por niñez desaparecida. De estas, según el documento, 345 fueron vinculadas con posibles casos de violencia sexual, explotación o trata, y en 48 casos se confirmó una posible situación de trata de personas. Esta situación denota la urgencia de fortalecer los mecanismos de búsqueda y protección, según se indica.

Influencia de las redes sociales

Según el informe publicado por la SVET, las redes sociales y la poca regulación que existe en el país también han tenido una gran “influencia” para que los delincuentes e integrantes de las pandillas puedan interactuar con los menores.

“Las tecnologías digitales y redes sociales son utilizadas cada vez más por los tratantes para captar a adolescentes, a través de perfiles falsos, ofertas laborales fraudulentas y manipulación emocional”, se indica.

En este aspecto, se considera necesario que las autoridades correspondientes implementen marcos legislativos y regulatorios para evitar que los menores sean víctimas de delitos a través de estos medios digitales. También se ve necesario evitar que los reclusos en los centros de detención tengan acceso a estos medios y que las autoridades penitenciarias implementen acciones y medidas precautorias y coercitivas para prevenir estos delitos.

A pesar de los avances, el informe advierte de que el carácter oculto del delito, la falta de denuncia “por miedo o dependencia económica y la debilidad en la articulación interinstitucional en algunos territorios” siguen siendo desafíos estructurales, por lo que se recomienda fortalecer las capacidades operativas de las instituciones encargadas de la investigación, persecución y atención a víctimas, así como incorporar inteligencia financiera y análisis criminal territorial para desarticular las redes que operan detrás del delito de trata de personas en todas sus modalidades.

Más de 500 menores remitidos en el 2026

Datos de la Policía Nacional Civil (PNC) revelan que durante lo que va del 2026, 545 menores han sido remitidos a los juzgados de menores en conflicto con la ley por su presunta vinculación con las pandillas Barrio 18 y MS y por la comisión de diferentes delitos.

“De los menores que han sido conducidos hacia los juzgados correspondientes la mayoría son hombres, pero también han sido conducidas mujeres por delitos como portación ilegal de arma de fuego, tenencia de drogas, extorsión, hurto y por escandalo en la vía pública”, afirmó Jorge Aguilar, portavoz de la PNC.

También detalló que la institución policial mantiene las acciones de prevención del delito en todo el país, en centros educativos públicos y privados, con maestros y padres de familia, para crear conciencia sobre los peligros que representa el involucramiento con pandillas.

En el 2025 fueron remitidos 846 menores a los juzgados correspondientes por la comisión de estos delitos y su vinculación con pandillas.

Según información proporcionada por el Tercer Viceministerio de Gobernación, que tiene a su cargo los planes para la prevención del delito, se han implementado programas e iniciativas para alejar a los niños y adolescentes de grupos delictivos como las pandillas. Según se indicó, estos se implementan principalmente en las zonas y áreas urbanas con mayor influencia de estos grupos delictivos.

Entre estas iniciativas se encuentra la implementación de las Comisiones Escolares de Prevención, por medio de las cuales han sido alcanzados más de 43 mil niños, niñas y adolescentes en diferentes centros educativos, mediante actividades recreativas, lúdicas y al aire libre.

También está la implementación de los programas de Modificación Conductual, que consisten en talleres enfocados en el fortalecimiento de las habilidades de los niños y adolescentes, con el objetivo de reducir factores de riesgo “conductual” que puedan estar vinculados con un entorno delictivo. Todo esto se desarrolla mediante programas para la convivencia pacífica y el fortalecimiento del entorno, así como para reducir los factores de riesgo relacionados con drogas, pandillas y delincuencia que pueden influir en la niñez y adolescencia.