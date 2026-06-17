Pareja es ligada a proceso penal por caso de trata de personas menores de edad

El juez Mario Najarro, a cargo del Juzgado Especializado en Delitos de Trata de Personas, resolvió que dos personas enfrenten proceso penal por delitos relacionados con la trata de personas, específicamente contra menores de edad, informaron fuentes judiciales este miércoles 17 de junio.

Se trata de Rebeca Saraí Estrada Osorio y Nery José Hernández Sic, quienes fueron capturados el 26 de mayo último.

Según la investigación, las víctimas son hijas de Estrada Osorio y los sindicados ofrecían material pornográfico de las menores.

En la audiencia, el Ministerio Público (MP) presentó los medios de prueba, que fueron analizados por el juez, quien resolvió que ambos sean investigados.

Estrada Osorio será investigada por trata de personas en la modalidad de pornografía. Hernández Sic, por su parte, enfrentará proceso penal por el delito de actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad.

Ambos sindicados fueron beneficiados con medidas sustitutivas que incluyen arresto domiciliario, la obligación de firmar mensualmente en el MP y la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas o sus familiares.

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El juez Najarro también resolvió que se efectúe un estudio socioeconómico a los sindicados para determinar la viabilidad del uso de control telemático.

El MP tendrá un plazo de cinco meses para ampliar y concluir la investigación. La audiencia de etapa intermedia fue programada para el 2 de diciembre próximo en la misma judicatura.

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