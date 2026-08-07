Decomisan armas y droga durante operativo en bartolinas de integrantes de estructura criminal “White Fence”

El Ministerio Público (MP) informó este viernes 7 de agosto que, en seguimiento a una investigación contra la organización criminal “White Fence”, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión efectuó una diligencia en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, en Fraijanes.

Durante el allanamiento, los investigadores inspeccionaron y registraron el lugar y secuestraron evidencias.

El MP agregó que, debido a indicios encontrados en sus respectivas bartolinas, fueron aprehendidos en flagrancia Gerson C., alias “Little White Fence”; Marlon L., alias “Bebo”, y José B., alias “El Mouse”.

Indicó que los tres serán investigados por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de droga.

También serán investigados por uso de equipos terminales móviles en centros de privación de libertad y tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcada por la Dirección General de Control de Armas y Municiones.

Según la fiscalía, en la bartolina de Gerson C. se incautaron 18 recipientes plásticos que contenían cocaína, según la prueba de campo.

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Además, se incautaron una pesa digital, 25 aparatos telefónicos y diversos documentos.

A Marlon L. le incautaron nueve aparatos telefónicos, una tarjeta SIM y varios documentos.

A José B. le localizaron nueve aparatos telefónicos, tres tarjetas SIM, tres pistolas con sus respectivos cargadores, 51 cartuchos de calibre ignorado y diversos documentos.

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