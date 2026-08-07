Decomisan armas y droga durante operativo en bartolinas de integrantes de estructura criminal “White Fence”

Justicia

Decomisan armas y droga durante operativo en bartolinas de integrantes de estructura criminal “White Fence”

Durante una requisa en la cárcel de Pavón, fiscales del Ministerio Público incautaron ilícitos a integrantes de los “White Fence”.

|

time-clock

Tres integrantes de la organización criminal “White Fence” fueron sorprendidos con ilícitos en la cárcel de Pavón. (Foto Prensa Libre: compartida por el Ministerio Público)

El Ministerio Público (MP) informó este viernes 7 de agosto que, en seguimiento a una investigación contra la organización criminal “White Fence”, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión efectuó una diligencia en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, en Fraijanes.

Durante el allanamiento, los investigadores inspeccionaron y registraron el lugar y secuestraron evidencias.

El MP agregó que, debido a indicios encontrados en sus respectivas bartolinas, fueron aprehendidos en flagrancia Gerson C., alias “Little White Fence”; Marlon L., alias “Bebo”, y José B., alias “El Mouse”.

Indicó que los tres serán investigados por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de droga.

EN ESTE MOMENTO

Canasta básica productos en el mercado y personas comprensa HPL

Salario mínimo 2027: inflación y canasta básica marcarán la discusión

Right
Kesler Amílcar Orellana Hernández y Jorge Mauricio Centeno Colindres son trasladados de nuevo a prisión preventiva, luego de que un juzgado los ligó a proceso por el ataque ocurrido en el preventivo de la zona 18. (Foto Prensa Libre)

Ligan a proceso a dos presuntos responsables del ataque que acabó con la vida de alias “Gorgojo”

Right

También serán investigados por uso de equipos terminales móviles en centros de privación de libertad y tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcada por la Dirección General de Control de Armas y Municiones.

Según la fiscalía, en la bartolina de Gerson C. se incautaron 18 recipientes plásticos que contenían cocaína, según la prueba de campo.

Para leer más: Los White Fence, la pandilla que aumenta operaciones en Guatemala y la integran exmiembros del Barrio 18 y Salvatrucha

Además, se incautaron una pesa digital, 25 aparatos telefónicos y diversos documentos.

A Marlon L. le incautaron nueve aparatos telefónicos, una tarjeta SIM y varios documentos.

LECTURAS RELACIONADAS

White Fence: cómo opera la pandilla en Guatemala desde las cárceles y las calles

chevron-right
CAEN PRESUNTOS EXTORSIONISTAS EN OPERATIVOS EN QUETZALTENANGO Y GUATEMALA

Capturan a 29 presuntos delincuentes en operativos; entre ellos, integrantes de la banda criminal White Fence

chevron-right

A José B. le localizaron nueve aparatos telefónicos, tres tarjetas SIM, tres pistolas con sus respectivos cargadores, 51 cartuchos de calibre ignorado y diversos documentos.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

la Redacción

Lee más artículos de la Redacción

ARCHIVADO EN:

Cárcel de Pavón Ministerio Público Requisa en Pavón White Fence 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM