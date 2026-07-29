Pandillas y narcotráfico centran la agenda del FBI durante visita de un alto funcionario a Guatemala

El codirector adjunto del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Andrew Bailey, visitó Guatemala para reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad con el objetivo de combatir las redes de narcotráfico, las organizaciones criminales transnacionales y las pandillas que operan en ambos países.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala informó que Bailey efectuó una visita oficial al país del 27 al 28 de julio para fortalecer la cooperación en seguridad entre ambos gobiernos.

Según la misión diplomática, la visita responde a la política America First impulsada por el presidente de EE. UU., Donald Trump, la cual busca enfrentar las amenazas del crimen transnacional desde su origen para proteger el territorio estadounidense.

Durante su estancia, Bailey sostuvo reuniones con el presidente Bernardo Arévalo; el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda; el fiscal general, Gabriel García Luna, y el director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo.

De acuerdo con la Embajada, los encuentros se enfocaron en ampliar la cooperación para combatir las redes de narcotráfico, desarticular organizaciones criminales transnacionales y enfrentar la actividad de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), señaladas por las autoridades estadounidenses como amenazas para la seguridad de ambos países.

La representación diplomática afirmó que la visita refleja el interés de EE. UU. por fortalecer el trabajo conjunto con Guatemala para combatir estas estructuras criminales antes de que extiendan sus operaciones hacia territorio estadounidense.

Al concluir la agenda de trabajo, Bailey destacó la importancia de la cooperación entre ambos gobiernos.

"Guatemala es un aliado democrático valorado y respetado, y nuestra cooperación bilateral sigue creciendo, con un enfoque en nuestros intereses compartidos, incluyendo la seguridad. Mi presencia aquí refleja el reconocimiento de los Estados Unidos a las contribuciones de Guatemala en la lucha contra los carteles y el crimen transnacional. Seguiremos trabajando juntos para perseguir a los criminales violentos y nos mantenemos firmes en nuestra misión de proteger al pueblo estadounidense y defender el territorio", expresó.

La Embajada agregó que ambos países continuarán fortaleciendo la cooperación operativa para enfrentar las organizaciones criminales transnacionales y promover la seguridad en el hemisferio occidental.

En su cuenta oficial en la red social X, la misión diplomática indicó que la visita forma parte de la estrategia de seguridad impulsada por Washington.

"El codirector adjunto del FBI, Andrew Bailey, visitó Guatemala para fortalecer nuestra alianza estratégica bilateral en materia de seguridad. Bajo la visión del presidente Trump y la política America First, proteger el territorio de Estados Unidos y combatir las redes criminales transnacionales antes de que lleguen a nuestras fronteras siguen siendo nuestras principales prioridades", publicó.

Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo calificó la reunión como un paso para fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y justicia.

"Guatemala es un socio serio, confiable y comprometido con la seguridad y la justicia. Fue un gusto recibir al señor Andrew Bailey, codirector adjunto del FBI, en una productiva visita a Guatemala. La cooperación y la colaboración se fortalecen para enfrentar juntos las amenazas del crimen transnacional y seguir construyendo instituciones al servicio de nuestros pueblos", escribió el mandatario en sus redes sociales.

Guatemala es un socio serio, confiable y comprometido con la seguridad y la justicia.

Fue un gusto recibir al señor Andrew Bailey, codirector adjunto del FBI en una productiva visita a Guatemala.



La cooperación y la colaboración se fortalecen para enfrentar juntos las amenazas… pic.twitter.com/GbgmLDVMny — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) July 29, 2026

El codirector adjunto del @FBI, Andrew Bailey, visitó Guatemala para fortalecer nuestra alianza estratégica bilateral en materia de seguridad. Bajo la visión del @POTUS Trump y la política #AmericaFirst, proteger el territorio de Estados Unidos y combatir las redes criminales… pic.twitter.com/f4ipaY3aqI — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) July 29, 2026

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