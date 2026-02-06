Capturan a integrante de la secta Lev Tahor con orden de extradición por varios delitos

Un integrante de la secta Lev Tahor es requerido por México, sindicado de cometer varios delitos.

CAPTURAN A YOEL MALKA, LEV TAHOR

Yoel N, integrante de la secta Lev Tahor, es capturado con fines de extradición por supuestos abusos contra menores. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este viernes 6 de febrero, en un operativo conjunto con Interpol, capturaron a un integrante de la secta Lev Tahor en la 5a avenida y 11 calle, zona 9.

Según la PNC, se trata de Yoel “N”, de 37 años, solicitado con fines de extradición por los delitos de delincuencia organizada, trata de personas y matrimonio forzoso o servil, que habría cometido en México.

El Ministerio Público amplió que la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales coordinó la aprehensión con fines de extradición del ciudadano israelí. “Es requerido por los Estados Unidos Mexicanos por su presunta participación en el delito de trata de personas”, añadió.

Además, indicó que dicha unidad dio cumplimiento a la orden de aprehensión provisional emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de turno, en Guatemala.

Otros integrantes de Lev Tahor ya han sido capturados por supuestos delitos contra menores.

Las autoridades han desarrollado cateos en la sede de esta secta, ubicada en Oratorio, Santa Rosa, donde han reportado el rescate de decenas de menores que habrían sido víctimas de abusos.

Para leer más: Integrante de Lev Tahor en Guatemala enfrentará un proceso penal por presunto abuso de menores

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Abusos contra menores Caso Lev Tahor Lev Tahor Lev Tahor en Guatemala 

