Capturan a la “Chinita” y al “Chenco”, señalados de pretender un ataque armado en Villa Nueva

En Bárcenas, Villa Nueva, policías de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas capturaron a un hombre y a una mujer, señalados de pretender efectuar un ataque armado.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este lunes 27 de julio que ambos se movilizaban en una motocicleta e intentaron huir.

Indicó que, durante la inspección, a los ahora detenidos les localizaron dos armas de fuego que portaban de manera ilegal y que, presuntamente, serían utilizadas para cometer un ataque armado.

La PNC afirmó que los detenidos fueron identificados como Santos “N”, de 39 años, alias "Chenco", quien registra un antecedente por portación ilegal de arma de fuego, del 15 de noviembre del 2018.

La otra persona detenida es Kimberly “N”, de 30 años, alias "Chinita", según el informe policial.

A los capturados les incautaron dos pistolas, una de ellas con el registro barrado, dos teléfonos celulares, Q1 mil 60 y la motocicleta M-303HTN en la que se movilizaban.

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“De acuerdo con las investigaciones preliminares, los detenidos son integrantes de la mara Salvatrucha y se presume que pretendían cometer un ataque armado, el cual fue evitado gracias a la pronta intervención de la Policía Nacional Civil”, remarcó el reporte policial.

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