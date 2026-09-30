Investigan extraño burbujeo en la laguna de Ayarza y el MARN explica que gases subterráneos podrían provocarlo

Reportes sobre un aparente brote de agua caliente desde el fondo de la laguna de Ayarza, Santa Rosa, han generado inquietud entre pobladores, en medio de los sismos registrados durante los últimos días en zonas cercanas.

“Se ve como una olla en el fuego”, señaló un vecino de Ayarza a Prensa Libre y Guatevisión al describir el fenómeno, observado desde este 29 de septiembre.

El movimiento y burbujeo del agua ha sido observado en distintos puntos de la laguna. Sin embargo, hasta el momento no existen estudios que confirmen que se trate de agua caliente ni que el fenómeno tenga relación con la actividad sísmica reciente.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) confirmó que tiene conocimiento de los reportes y señaló que está en curso un estudio interinstitucional con participación de esa cartera, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

De acuerdo con el MARN, la laguna de Ayarza es de origen volcánico, tipo caldera, y se formó hace más de 20 mil años. Por sus características geológicas, es posible que existan escapes de gases subterráneos a través de grietas en el fondo. Al llegar a la superficie, estos pueden producir burbujas y dar la apariencia de que el agua está en ebullición.

Esta es una explicación general sobre el comportamiento de una caldera volcánica y no una conclusión acerca de lo que ocurre actualmente en la laguna de Ayarza.

Las autoridades mantienen el monitoreo en el lugar y recopilan información para establecer qué provoca el fenómeno y determinar si está relacionado con las características geológicas de la laguna o si existe otra causa.

Características de la laguna

Rodeada de peñascos y miradores, a poco más de 100 kilómetros de la capital se encuentra la laguna de Ayarza. Por la claridad y el color azul de sus aguas se le conoce como Espejo de Santa Rosa, debido al reflejo del cielo sobre su superficie.

Es uno de los lugares donde todavía se practica la pesca. Los vecinos acostumbran lanzar sus anzuelos y preparar, con las especies que extraen, caldo a la orilla de la laguna.

Una de sus peculiaridades es que carece de playas y su profundidad en la orilla es de 2.5 metros. En el lugar también se hacen recorridos en lancha.

La laguna se encuentra a 108 kilómetros de la capital, entre los municipios de Casillas y San Rafael Las Flores, Santa Rosa. Según vecinos, recibe pocos turistas debido a la escasa promoción por parte del Instituto Guatemalteco de Turismo y de las autoridades municipales.

La caldera está formada por dos cuencas unidas y rodeadas por paredes rocosas. Tiene una extensión de 14 kilómetros cuadrados y se encuentra a mil 409 metros sobre el nivel del mar.

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