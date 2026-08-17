Agente de PNC relata qué ocurrió en San Andrés Itzapa el día del ataque contra Milton Santamaría y Eldin Choc

El agente de la Policía Nacional Civil (PNC) Edwin Joel Muyuc Yax relató este lunes 17 de agosto ante el Tribunal de Mayor Riesgo B lo que, según su testimonio, presenció en la subestación 7315 de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, la noche del 18 de abril del 2024.

Muyuc Yax declaró durante el juicio contra siete exagentes de la PNC vinculados al caso del canadiense Milton Nelson Santamaría y el guatemalteco Eldin Leonel Choc Xi. Santamaría murió y Choc Xi fue reportado como desaparecido después de los hechos relacionados con esa sede policial.

El testimonio fue abordado este lunes en el programa Impacto Directo, de Guatevisión, donde se destacó el relato del agente sobre el ingreso de los dos hombres, las agresiones que aseguró haber presenciado y los gritos que se escucharon en la subestación.

Durante el programa también se analizó el deber de la PNC de proteger a las personas bajo su custodia y las repercusiones que casos de esta naturaleza pueden tener en la confianza hacia las autoridades.

“Observé que el jefe y Fredy estaban propinando golpes”

Muyuc Yax explicó ante las juezas que debía comenzar su turno a la medianoche del 19 de abril, por lo que llegó con anticipación a la subestación 7315. Antes de asumir sus funciones, cenó con un compañero en el segundo nivel de las instalaciones.

Según declaró, ambos bajaron al primer nivel para lavar los recipientes que habían utilizado y fue entonces cuando observó que varios policías ingresaban a dos hombres.

“Cuando bajamos a lavar los recipientes, los trastes utilizados a una pila del primer nivel, observé que los compañeros que estaban de turno, el jefe de la subestación, el piloto, Julissa y Fredy, estaban ingresando a dos personas detenidas de sexo masculino a la subestación”, declaró.

El agente afirmó que regresó al segundo nivel para dejar los recipientes y que, al bajar nuevamente, observó una agresión contra uno de los detenidos.

Un agente de la PNC declara ante el tribunal que observó al entonces jefe de la subestación y a otro policía golpear a uno de los detenidos. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

“Recuerdo que ese día retorné a dejar los recipientes al segundo nivel y cuando retorné, observé que el jefe y Fredy estaban propinando golpes a una de las personas detenidas”, manifestó.

Muyuc Yax aseguró que el jefe de la subestación advirtió su presencia.

“En ese momento, vi que el jefe se me quedó viendo. No comenté nada, ingresé a la cuadra y me quedé descansando”, agregó.

El agente relató que, aunque se retiró del lugar, continuó escuchando ruidos y gritos provenientes del área donde estaban los hombres. Según su testimonio, la curiosidad lo llevó a abrir nuevamente la puerta y observó que las agresiones continuaban.

También declaró que vio sangre en el lugar y que posteriormente los agentes que estaban de turno comenzaron a lavar.

“Los compañeros que estaban de turno procedieron a lavar para no dejar rastro, imagino”, afirmó.

Más tarde, según su declaración, bajó a cepillarse los dientes y observó que una persona prestaba primeros auxilios a uno de los hombres que había sido golpeado. Muyuc Yax indicó que, al advertir la presencia de bomberos, consideró que la situación estaba bajo control. “Cuando recibí el turno, todo estaba con normalidad, no pasaba, todo parecía tranquilo”, concluyó.

Otro agente escuchó gritos de auxilio

Durante el juicio también declaró el agente Cristian Montero, quien relató que se encontraba comiendo cuando escuchó gritos de auxilio de una de las víctimas, según lo presentado en Impacto Directo.

Montero también señaló que, después de la medianoche del 19 de abril, observó que dos de los ahora procesados regresaron a la subestación cubiertos de polvo.

Los testimonios forman parte de las declaraciones que escucha el Tribunal de Mayor Riesgo B para establecer qué ocurrió con los dos hombres después de haber sido llevados a la sede policial de San Andrés Itzapa.

Impacto Directo aborda el deber de protección de la PNC

Durante el programa, los participantes señalaron que el caso también plantea cuestionamientos sobre la responsabilidad de los agentes de garantizar la integridad de las personas que permanecen bajo su custodia.

“Aquí es un caso bastante crítico porque no solo nos enfocamos en el caso concreto, sino también en la confianza que puede sentir la población guatemalteca cuando una institución pública que se encarga de preservar los derechos de la seguridad ciudadana pone de manifiesto este tipo de casos”, expresó uno de los participantes.

En el programa también se hizo énfasis en que las víctimas estaban detenidas y, por lo tanto, debían conservar sus derechos y garantías mientras permanecían bajo custodia policial.

Los testimonios de agentes de la PNC abren cuestionamientos sobre la protección de las personas bajo custodia policial y la confianza de la población en las autoridades. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

Otro de los aspectos abordados fue el funcionamiento de las jerarquías dentro de la institución y la obediencia de los agentes hacia sus superiores. Uno de los participantes cuestionó: “¿A cuántos policías más callaron estos siete policías?”.

Los comentarios expresados durante el programa corresponden a valoraciones de sus participantes y no constituyen una determinación sobre la responsabilidad penal de los procesados.

El caso de San Andrés Itzapa

Los hechos se remontan al 18 de abril del 2024, cuando Santamaría y Choc Xi fueron llevados a la subestación policial de San Andrés Itzapa. La investigación sostiene que en ese lugar ocurrieron agresiones contra ambos.

En el proceso son juzgados siete exagentes de la PNC por delitos que incluyen ejecución extrajudicial, desaparición forzada, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, obstaculización a la acción penal, omisión de denuncia y denegación u omisión de auxilio, según corresponda a cada acusado.

El Tribunal de Mayor Riesgo B continúa escuchando testimonios y otras pruebas para determinar las responsabilidades penales que correspondan.

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