Audios con gritos y pedidos de auxilio alertaron a agente de la PNC sobre el caso de Milton Santamaría y Eldin Choc Xi en San Andrés Itzapa

Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) relató este miércoles 12 de agosto ante el Tribunal de Mayor Riesgo B cómo recibió mensajes y audios mientras dos hombres presuntamente eran agredidos en la subestación de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, el 18 de abril del 2024, y las coordinaciones que hizo para alertar a la Inspectoría General de la institución.

Rodolfo Vicente Tzul declaró durante la continuación del juicio contra siete policías por la muerte del canadiense Milton Nelson Santamaría y del guatemalteco Eldin Leonel Choc Xi.

Tzul explicó que ese día estaba de servicio en el Tribunal Disciplinario de la PNC cuando, alrededor de las 20 horas, recibió mensajes de WhatsApp de la agente Silma Azucena Pérez García, quien estaba de servicio en la subestación de San Andrés Itzapa y no figura entre los acusados.

“Está sucediendo algo acá en la subestación”, decía uno de los mensajes, según el relato de Tzul ante el tribunal.

El testigo declaró que Pérez García le informó que alrededor de las 18 horas dos hombres habían sido llevados a la sede policial y que estaban siendo golpeados.

Tzul le preguntó si podía enviarle videos, pero ella respondió que no podía grabarlos porque la estaban controlando. Poco después, según su testimonio, recibió cuatro o cinco audios.

“Al momento de reproducir los audios logré escuchar unos gritos”, declaró el agente.

Escuchó pedidos de auxilio

Tzul afirmó que en las grabaciones escuchó a un hombre que pedía ayuda y se quejaba de un fuerte dolor de estómago.

“La persona solicitaba como auxilio, suplicando que se coordinara a los bomberos porque le dolía demasiado el estómago”, declaró.

Según su testimonio, en otra grabación escuchó que el hombre continuaba quejándose y, en determinado momento, parecía vomitar.

“Así mismo seguía solicitando auxilio y solicitaba que llegaran los bomberos”, agregó.

Tzul también explicó al tribunal que, por la manera en que escuchó una de las grabaciones, tuvo la impresión de que la persona había recibido un golpe en el rostro. Aclaró que se trataba de una apreciación suya derivada únicamente del audio.

El agente continuó recibiendo mensajes de Pérez García, quien le preguntaba si ya había alertado a las autoridades.

“Deciles que se apuren porque ahorita acaban de sacar a uno y le estaban dando choques eléctricos los bomberos para resucitarlo”, le escribió la agente, según el testimonio de Tzul.

El testigo también declaró que Pérez García le indicó mediante los mensajes que los dos hombres habían sido llevados a la subestación “solo porque ellos son una pareja gay” y que también habían llevado una maleta de la cual se habrían llevado dinero.

Alerta a Inspectoría General

Tzul explicó que entre el 2011 y el 2015 había trabajado en la Inspectoría General de la PNC, por lo que conocía sus procedimientos y mantenía contacto con agentes de esa dependencia.

Ante los mensajes y audios que estaba recibiendo, decidió comunicarse con Alejandro Pérez Cocón, quien, según declaró, estaba de servicio en la Unidad de Asuntos Internos de la Inspectoría General.

La comunicación ocurrió alrededor de las 20.14 horas. Tzul afirmó que trasladó la información sobre las dos personas retenidas y las supuestas agresiones, pero inicialmente no reveló quién se la estaba proporcionando.

Pérez Cocón le comunicó después que la información había sido trasladada a su jefe y que se elaboraría una nota informativa para conformar equipos de trabajo y dirigirse a la subestación.

Aproximadamente una hora y media después, Pérez García volvió a comunicarse con Tzul para preguntarle si personal de Inspectoría ya había llegado, pues un mando se había presentado en la sede policial.

Tzul consultó nuevamente con Pérez Cocón, quien le respondió que el equipo todavía se dirigía al lugar.

Siete policías enfrentan juicio

Por el delito de ejecución extrajudicial son procesados Edy Leonel Vásquez Rabanales, exsubinspector de la PNC; Yorleni Lisbeth Macario Ramos; Yulisa Nabely Ayala Yol; Mauricio Abraham Contreras Salán, y Fredy Santiago Velásquez Pérez.

Jeremías Jacobo Rojas enfrenta proceso por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y denegación de auxilio.

Ángel Vásquez Sajbochol es juzgado por incumplimiento de deberes, obstaculización a la acción penal, omisión de denuncia y omisión de auxilio.

Antecedentes del caso

Según la investigación del Ministerio Público (MP), los hechos ocurrieron en abril del 2024 en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

La Fiscalía de Derechos Humanos sostiene que Vásquez Rabanales habría participado en la ejecución extrajudicial de Santamaría y Choc Xi.

Durante la audiencia de primera declaración, celebrada el 13 de agosto del 2024, los fiscales señalaron que ambas víctimas fueron sometidas a tortura antes de morir.

De acuerdo con la acusación, una de las motivaciones habría sido un acto de homofobia.

Como parte de los indicios presentados, el MP reprodujo cuatro grabaciones obtenidas por un testigo que permanecía cerca del lugar donde presuntamente ocurrieron las agresiones.

En una de las grabaciones se escucha a Choc Xi pedir auxilio: “Ayuda, ayuda, por favor”.

Después de esa audiencia, el juez resolvió ligar a proceso penal a Vásquez Rabanales por ejecución extrajudicial, le impuso prisión preventiva y otorgó al MP tres meses para presentar el acto conclusivo.

El exsubinspector fue deportado a Guatemala el 5 de agosto del 2024 por autoridades de Estados Unidos, luego de haber sido capturado el 11 de junio de ese año en Arizona.

Las autoridades estadounidenses lo detuvieron después de establecer que había ingresado de forma irregular a ese país tras salir de Guatemala, donde era buscado por su presunta participación en la muerte de ambas víctimas.

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