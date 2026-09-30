Renap lanzará el DPI para menores a partir del 1 de octubre: Lo que los padres deben saber

Este 1 de octubre, el Registro Nacional de las Personas (Renap) comienza formalmente la emisión del Documento Personal de Identificación para Menores de Edad (DPIME).

La iniciativa busca dotar a niños y adolescentes guatemaltecos de un documento oficial.

El DPIME estará clasificado en dos categorías distintas según la edad, en versión color dorado para los niños en sus primeros años, y luego otra versión en plateado.

Para facilitar la comprensión de las familias, resumimos los siete aspectos fundamentales que deben tomarse en cuenta para este trámite:

1. ¿A quiénes está dirigido el DPIME del RENAP?

El DPIME se emitirá a todos los niños y adolescentes guatemaltecos, así como a extranjeros domiciliados en el país, de 0 a 17 años.

Para las familias que residen en el extranjero, el servicio estará disponible en oficinas consulares y consulados móviles coordinados con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

2. Categorías por edad y colores del DPIME (Dorado y Plateado)

El documento tendrá una diferenciación visual según el rango de edad:

De 0 a 7 años: la tarjeta será de color dorado

la tarjeta será de color dorado De 8 a 17 años: la tarjeta será de color plateado

3. ¿Cuándo vence el DPI de menores y cómo es la transición de edades?

El DPIME contempla dos períodos de renovación obligatoria adaptados al crecimiento del menor de edad:

Primera vigencia: debe renovarse un día antes de cumplir los 8 años, cuando cambia de la tarjeta dorada a la plateada. En ese primer documento (0 a 7 años) se dispondrá de fotografía pero no de huella dactilar, al considerar que a esa edad no se han desarrollado como tal los relieves lineales de los dedos.

Segunda vigencia: vence un día antes de cumplir los 18 años, cuando corresponde tramitar el DPI para adultos.

4. ¿Qué información y datos incluye el DPI para menores de edad?

Al igual que el DPI para adultos, el DPIME consignará:

El Código Único de Identificación (CUI) de 13 dígitos, fotografía del rostro, datos biográficos —nombre, sexo, lugar de nacimiento, estado civil, vecindad y país— y registro biométrico.

5. ¿Qué datos de emergencia contiene el código QR del DPIME?

En el reverso de la tarjeta se incluye un código QR escaneable con datos complementarios de protección del menor de edad, entre ellos:

Nombre completo y datos del responsable o tutor

Contactos telefónicos para casos de emergencia

Registro de alergias, impedimentos o discapacidades físicas

6. ¿Cuánto cuesta tramitar el primer DPI para menores en Guatemala?

El primer DPIME será gratuito para todos los menores de edad.

En caso de renovaciones o reposiciones por pérdida, deterioro o robo, el costo será definido y anunciado por las autoridades del Renap.

7. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar el DPIME en el RENAP?

Para solicitar el DPIME, el menor de edad deberá acudir a una sede u oficina del Renap acompañado de:

Padre, madre, representante legal o compareciente debidamente identificado

DPI vigente del adulto responsable

¿El DPIME reemplaza la certificación o acta de nacimiento del RENAP?

Una de las dudas más frecuentes entre los padres de familia es si este nuevo documento sustituirá a la certificación o acta de nacimiento para trámites escolares y médicos.

Aunque el Renap utiliza el registro civil de nacimiento como base para emitir el DPIME, las autoridades resolverán de manera oficial esta y otras preguntas durante el evento de lanzamiento este 1 de octubre.

Lea también: Prueba PISA: así son los ejercicios que ponen a prueba a estudiantes