Pruebas Pisa: uno de cada tres estudiantes guatemaltecos carece de acceso a recreación y actividades sociales

Las pruebas Pisa no solo evalúan el rendimiento de los estudiantes de 15 años en Matemática, Lectura y Ciencias, sino que también dan una visión del contexto en el que se desenvuelven y aprenden. Los datos del 2025 permiten conocer que en Guatemala el 33% de los jóvenes evaluados presenta privación social y aproximadamente el 13% reporta privación material.

Los resultados superan el promedio internacional, pues en el caso de la primera privación la media entre los 91 países evaluados es del 7%, con lo que Guatemala estaría arriba de esa cifra por seis puntos porcentuales.

En el segundo caso, la media internacional es del 14%. Son 19 puntos porcentuales menos que lo reportado entre los estudiantes guatemaltecos. Pero cuando se trata de estudiantes con menores recursos, el dato en el país se eleva a uno de cada dos.

Por ello, el informe de Pisa señala que entre los jóvenes del país la privación social es más frecuente que la material y ubica a Guatemala al nivel de Camboya, Colombia, Ecuador, El Salvador, Jordania, Perú y Filipinas.

De acuerdo con el estudio, la privación material está relacionada con la falta de bienes y condiciones básicas —calzado, vestimenta nueva y servicios como baño y ducha— debido a limitaciones económicas.

Por otro lado, la privación social se relaciona con la falta de acceso a la recreación, la participación social o la estimulación, mientras que las necesidades básicas están cubiertas.

En los resultados generales de Pisa hay cierta relación entre un menor resultado en el área de Ciencias y tener alguna privación. Quienes reportaron privación material obtuvieron 64 puntos menos que quienes no lo hicieron, mientras que, para la privación social, la diferencia promedio es de 53 puntos.

Factores de peso

Francisco Cabrera, viceministro técnico del Ministerio de Educación (Mineduc), menciona que las privaciones social y material son elementos de peso en el desempeño de los jóvenes en las pruebas Pisa y que en otras evaluaciones se les conoce como factores asociados.

Estos son elementos que no están directamente en las aulas, pero que explican el entorno familiar o comunitario de los estudiantes y son el principal factor que incide en el rendimiento escolar.

“Un estudiante que proviene de una familia que está en un estrato social pobre tiene una alta probabilidad de tener resultados insatisfactorios, por el contrario, un estudiante que provenga de un estrato social alto tiene más probabilidades de rendir mejor”, dice Cabrera.

Lo anterior se explica porque, al tener menos privaciones, los jóvenes están en un entorno familiar con más recursos, su círculo social cambia y tienen mayor acceso a actividades culturales —conciertos, museos, academias de arte—.

“En cualquier prueba, incluso Pisa, el factor más influyente en los resultados es la condición socioeconómica”. Francisco Cabrera, viceministro Técnico

Esa falta de recursos que enfrentan muchos jóvenes que cursan la secundaria los lleva a compartir los estudios con un trabajo y, aunque Pisa no revela datos al respecto, Cabrera menciona que pruebas como las realizadas a los graduandos evidencian que casi la mitad de los estudiantes del sector oficial laboran.

Añade que este es un factor vinculado a tener resultados menos satisfactorios en comparación con quienes solo se dedican a estudiar.

Con las privaciones que tienen los estudiantes en Guatemala, el viceministro destaca que, al someterse a una evaluación como Pisa, diseñada para países con economías más desarrolladas y con condiciones superiores a las del contexto guatemalteco, es poco probable que se logre un mejor rendimiento o resultado que los de estos sistemas educativos.

A criterio de Verónica Spross, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, estas privaciones o factores asociados son valiosos porque permiten tener evidencia del contexto de los estudiantes y de la realidad de los centros educativos, así como conocer los elementos que facilitan o dificultan la educación.

Si bien estos factores no son propios del sistema educativo, Spross menciona que propiciar actividades culturales para enriquecer el conocimiento de los jóvenes es importante, pues para muchos es el único espacio en el que tienen acceso a este tipo de experiencias.

Otros factores

Otro de los aspectos que Pisa 2025 reporta es la escasez de recurso humano y materiales en los centros educativos de cada uno de los países participantes. Al respecto, se reporta que el 36% de los estudiantes en Guatemala asistía a escuelas cuyos directores informaron que la falta de personal docente impedía la enseñanza.

La evaluación también revela que el 53% de los estudiantes dijo que los directores de los establecimientos señalaron falta de material educativo —libros de texto, equipos informáticos, material de biblioteca o de laboratorio— en las aulas y que el 41% se encontraba en escuelas donde se percibía que las condiciones de la infraestructura física obstaculizaban la formación. Estos porcentajes son mayores que los obtenidos en la prueba del 2022, que fueron del 47% y 35%, respectivamente.