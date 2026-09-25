Economía de Guatemala mantiene crecimiento, pero El Niño y el petróleo generan riesgos

El índice mensual de la actividad económica (Imae) se situó en 4.4% en julio pasado, lo que confirma que la economía estaría cerrando el 2026 con un crecimiento de 4.3% como valor central, informaron las autoridades del Banco de Guatemala (Banguat) la noche del miércoles, luego de dar a conocer la decisión sobre la tasa líder de política monetaria, que se mantiene invariable en 3.50%.

El resultado es positivo a pesar de la elevada incertidumbre externa, sobre todo por el alza del precio del barril de petróleo y su efecto en el mercado interno.

En la conferencia se informó que la mayoría de los indicadores de corto plazo de la actividad económica continúa registrando un desempeño congruente con la estimación de crecimiento anual del PIB prevista para el 2026, en un rango de 3.3% a 5.3%.

Actividad económica crece 4.4%

El reporte de julio indica que el Imae registró un crecimiento de 4.4%, menor al 4.5% de julio del 2025.

El resultado se debe al incremento observado en actividades como comercio y reparación de vehículos; industrias manufactureras; actividades inmobiliarias; actividades financieras y de seguros, y agricultura, señala el informe oficial.

El crecimiento acumulado a julio es de 4.4%, mientras que en el 2025 fue de 4%.

El gerente económico del Banguat, Johny Gramajo Marroquín, declaró en la conferencia que “se estaría confirmando que la economía estaría creciendo 4.3% y para 2027 en 4%”, con los datos del Imae de julio, que en términos acumulados ha crecido 4.4%.

“Esto va en línea con el crecimiento previsto para finales de año, lo cual ha sido acompañado por una mejora en la confianza económica, que actualmente se encuentra en 59 puntos. Cualquier valor por arriba de los 50 puntos está anticipando que habrá una expansión de la actividad económica en los próximos seis meses”, aseguró.

Los miembros de la Junta Monetaria (JM) conocieron un reporte sobre los efectos del fenómeno de El Niño en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía)



Remesas mantienen crecimiento

En cuanto a los indicadores de corto plazo, se informó que el ingreso de divisas por remesas familiares creció 5.7% al 17 de septiembre del 2026, en línea con el pronóstico de cierre de año de 5%.

El flujo acumulado es de US$19 mil 50.7 millones (unos Q145 mil millones) y se proyecta un cierre de US$26 mil 806.7 millones (Q205 mil millones).

El funcionario de la banca central confirmó que se ingresa a un periodo de mayor ingreso de remesas y se proyectan ingresos mensuales de hasta US$2 mil 500 millones en este cuatrimestre, para alcanzar la estimación de cierre.

Las exportaciones estarían creciendo 6.5%, por un monto de US$16 mil 605.9 millones; las importaciones, 9%, para situarse en US$37 mil 726.1 millones, y la balanza de pagos registraría un crecimiento de 3.8%.

Al 17 de septiembre, el crédito bancario al sector privado registra un crecimiento de 6.7% y se prevé cerrar en 7%. Por segmento, el crédito productivo mantiene un crecimiento de 29%; el de consumo, 9%; el hipotecario, 7.7%, y el empresarial, 1.6%.

Menos lluvia presiona la economía

Las autoridades monetarias confirmaron que ya observan la influencia del fenómeno de El Niño en las condiciones climáticas, sobre todo en la escasez de lluvias. Gramajo Marroquín explicó que, de enero a agosto del 2026, en el ámbito nacional se registra una caída de 21.4% en la cantidad de lluvia.

“Se estaría confirmando que la economía estaría creciendo 4.3% y para 2027 en 4%, con los datos del Imae de julio, que en términos acumulados ha crecido 4.4%" Johny Gramajo Marroquín, gerente económico

Las regiones más afectadas son Chiquimula, Santa Rosa y Zacapa y, en menor medida, Guatemala, Sololá, Chimaltenango y Baja Verapaz. Los departamentos que registran un incremento de lluvias son Izabal, Alta Verapaz y Totonicapán.

El gerente económico afirmó que se esperan dos efectos: en la inflación y en el crecimiento económico.

Anticipó que el efecto en la inflación no será muy significativo porque no todos los cultivos están afectados. Se prevé que los cultivos con más daños sean el maíz y el frijol, que forman parte de la dieta.

El análisis indica que la mayoría de las afectaciones en esos departamentos corresponde a cultivos de subsistencia, es decir, siembras destinadas a satisfacer las necesidades alimenticias y que no llegan al mercado.

Al respecto, afirmó que la oferta de bienes agrícolas está relativamente adecuada en la economía.

En cuanto a los efectos en el crecimiento económico, no se proyecta una mayor afectación de la actividad agrícola, pero sí se anticipan efectos en la generación de energía hidroeléctrica, por lo que se tendrán que utilizar otras fuentes de energía. Esto podría incrementar los costos, que podrían trasladarse a los precios y, a su vez, a la inflación.

La Junta Monetaria (JM) amplió el margen de fluctuación en las participaciones en el mercado institucional de divisas y realizó modificaciones a la política cambiaria que regirá en el 2026. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)



Factura petrolera presiona al dólar

Las autoridades monetarias confirmaron que hay un sesgo en el tipo de cambio, explicado por el mayor costo de la factura petrolera, que está generando una mayor demanda de dólares en el mercado cambiario para la compra de derivados del petróleo.

Esta semana, el precio oficial de referencia de la divisa fue de Q7.63 por US$1, luego de haber permanecido estable. Es decir, subió un centavo, por lo que se activó la regla de participación establecida en la política cambiaria.

También hay una mayor demanda de dólares por el pago de las importaciones relacionadas con las compras de fin de año, por lo que los importadores están adquiriendo más divisas.

El 23 de septiembre, el Banguat salió a vender US$150 millones en el Sistema Electrónico de Negociación de Divisas (Sinedi).