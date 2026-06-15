El Niño reducirá lluvias y elevará temperaturas incluso hasta el 2027

El fenómeno de El Niño continúa generando reacciones ante los efectos que se prevén debido al cese de las lluvias y al calor intenso que, según los expertos, se esperan en las próximas semanas.

De esa cuenta, el Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad de la Universidad del Valle de Guatemala (CEAB-UVG) publicó el pasado 12 de junio un informe por medio del cual analiza los efectos y las consecuencias de este fenómeno en el territorio nacional.

El doctor País Rivera, investigador del CEAB-UVG, elaboró dicho informe, y dijo que este está basado en evidencia científica sobre las condiciones climáticas actuales, así como en las perspectivas estacionales para Guatemala, con información tanto a nivel regional como global relacionada con fenómenos como El Niño y La Niña.

Efectos prevalecerán hasta el 2027

Según indica el experto, actualmente se entra en una etapa dominada por el fenómeno de El Niño, lo que significa que el clima en Guatemala será, en general, más seco y caluroso de lo normal, y sus consecuencias podrían continuar hasta inicios del próximo año.

“Existe un 82% de probabilidad de que este fenómeno se establezca plenamente entre mayo y julio de este año, y una probabilidad del 96% de que continúe con fuerza hasta inicios de 2027”, indica en su informe.

Con relación a las lluvias que se prevén para la temporada del 2026, indica que serán mucho menores de lo habitual, y proyecta agosto como el mes que tendrá la menor cantidad de precipitaciones. También prevé efectos por la intensidad con la que llegará la canícula este año, similares a los ocurridos en años anteriores.

“Agosto será el mes más crítico, se espera un 30% menos de lluvia de lo normal. La canícula será más fuerte, el periodo de calor y falta de lluvia que ocurre a mitad de año –canícula– podría empezar antes, en la segunda semana de julio, y durará hasta finales de agosto o inicios de septiembre. Su comportamiento será muy parecido a los años 1997, 2015 y 2023, que fueron años de mucha sequía”, afirma el experto.

¿Qué pasará con las lluvias?

En cuanto a las lluvias, Rivera indica que “curiosamente” se espera que noviembre sea más lluvioso de lo normal, ya que se proyecta una caída de 45% más de agua, aunque, según indica, históricamente es un mes en el que llueve poco.

Asimismo, prevé que el inicio del próximo año será mucho más seco, lo que evidenciará los efectos del fenómeno desde el primer mes, con una considerable reducción de las lluvias que suelen caer durante esta época.

“El inicio del 2027 será muy seco. En enero del 2027 la falta de lluvia será evidente, con un 28% menos de lo que suele caer en ese mes de época seca”, asegura.

La falta de lluvias a consecuencia de los efectos del fenómeno de El Niño también estará acompañada por un incremento de la temperatura, ya que se proyectan aumentos considerables por encima del promedio, según indica.

“No solo lloverá menos, sino que sentiremos más calor. Durante casi todos los meses desde junio hasta principios de 2027, la temperatura estará entre 0.4 °C y 0.7 °C por encima del promedio histórico. El pico de este calor adicional se registrará en noviembre, cuando las temperaturas se ubiquen hasta 0.7 °C por encima del promedio histórico”, puntualiza.

Rivera también hace énfasis en que los datos presentados en el informe son de carácter “referencial y complementario” a los pronósticos oficiales emitidos por el Insivumeh, la Conred y otras instituciones que proporcionan información sobre el clima en Guatemala. También indica que para su elaboración se utilizaron metodologías basadas en años análogos y proyecciones estadísticas del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI).

Analizan estrategias para enfrentar escasez agropecuaria

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) realizó el webinar “Sequía y Seguridad Alimentaria: Retos de la agricultura guatemalteca ante el fenómeno de El Niño 2026-2027”, en el cual se analizaron estrategias para enfrentar la escasez de lluvia y proteger la producción agropecuaria.

El expositor fue Rafael López, director de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos (DIGEGR), quien durante su intervención “enfatizó la trascendencia de contar con herramientas científicas para anticipar escenarios críticos en el campo”. En ese sentido, destacó varios instrumentos técnicos:

Programa Suelos y Agua para el Futuro

Sistema hidrológico Keyline

Plan Institucional de Respuesta (PIR)

Sistemas de comunicación efectiva sobre fenómenos ambientales y agroclimáticos

López resaltó que “el monitoreo constante permite generar alertas oportunas para que los productores locales ajusten sus calendarios de siembra y adopten prácticas de conservación de suelos antes de que se intensifiquen los efectos de las canículas”. Según indica, este enfoque preventivo busca reducir la vulnerabilidad del sector ante periodos secos prolongados.

Participación interinstitucional y académica

En el evento también participaron analistas y expertos del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA) y de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Además, se analizaron proyecciones técnicas del Centro de Información Estratégica Agropecuaria (CIEA), las cuales sirven de base para diseñar planes de contingencia sectoriales.

Los expositores coincidieron en que “la transferencia de información climática hacia las comunidades rurales es clave para fortalecer la resiliencia del sector y mitigar el impacto socioeconómico en la agricultura familiar”.

Según los participantes, el acompañamiento interinstitucional a este fenómeno “robustece las capacidades de planificación estratégica, asegurando la implementación de medidas preventivas que salvaguarden el patrimonio productivo y la seguridad alimentaria en el país”.