Junta Monetaria mantiene tasa líder en 3.50% ante riesgos de inflación en Guatemala

Durante una conferencia de prensa, se dio a conocer que la decisión fue unánime y que se discutió el contexto internacional, sobre todo el conflicto geopolítico en Oriente Medio y la presión que ha ejercido sobre los precios del barril de petróleo y de los productos energéticos, que han marcado una tendencia alcista reflejada en el mercado nacional.

En agosto, el ritmo inflacionario se situó en 3.37% y registró una aceleración con respecto a julio, cuando fue de 2.70%. Las autoridades reiteraron que las expectativas de inflación se mantienen ancladas y que para este año se sitúan en 4%.

Se aclaró que aún no se incluyen las medidas aprobadas por el Congreso de la República sobre la suspensión de impuestos.

Economía mundial resiste la incertidumbre

Durante la conferencia, Álvaro González Ricci y Alfredo Blanco Valdés, presidente y vicepresidente de la JM y del Banco de Guatemala (Banguat), explicaron que las perspectivas de crecimiento económico mundial continúan siendo positivas, impulsadas por la resiliencia del consumo privado, la expansión de los sectores de manufactura y servicios, el dinamismo de la inversión en tecnología asociada a la inteligencia artificial y la recuperación del comercio mundial, a pesar de un entorno de elevada incertidumbre y riesgos a la baja debido, principalmente, a la permanencia del conflicto en Oriente Medio.

En ese contexto, se prevé que la actividad económica mundial seguirá condicionada por la evolución del mercado mundial de energéticos.

Riesgos externos presionan los precios

Los funcionarios de la banca central explicaron que, en el ámbito interno, la Junta Monetaria resaltó que, a pesar de la elevada incertidumbre externa, la mayoría de los indicadores de corto plazo de la actividad económica continúa registrando un desempeño congruente con la estimación de crecimiento anual del PIB prevista para el 2026, de entre 3.3% y 5.3%.

No obstante, afirmaron que la prolongación del choque de oferta en el mercado mundial del crudo podría seguir impactando los precios internos de los combustibles y afectar las perspectivas económicas de Guatemala en el presente año.

Manifestaron que la inflación total se situó en 3.37% en agosto del 2026, por encima del 2.70% registrado en julio y por debajo del valor central de la meta determinada por la Junta Monetaria, que es de 4.0% +/- 1 punto porcentual.

La prolongación del choque de oferta en el mercado mundial del crudo podría seguir impactando los precios internos de los combustibles y afectar las perspectivas económicas de Guatemala en el presente año.

El reciente aumento de la inflación refleja, principalmente, presiones inflacionarias derivadas del incremento de los precios internacionales de los combustibles, aunque ya se empiezan a observar alzas en algunos alimentos.

La Junta Monetaria subrayó que los pronósticos y las expectativas de inflación continúan apuntando a que esta se ubicará dentro de la meta tanto en el 2026 como en el 2027. Sin embargo, destacó que las proyecciones de inflación están sujetas a riesgos al alza debido a la persistencia de los elevados precios de los combustibles, así como a la posibilidad de que las condiciones climáticas en el país se vean afectadas por el fenómeno de El Niño.

En ese contexto, la Junta Monetaria considera que esos riesgos, por el momento, están contenidos, por lo que decidió mantener la tasa de interés líder de la política monetaria en 3.50%.

Historial

Desde mayo 2022, la tasa líder ha subido de 1.75% a 5% pero luego bajo a 3.50%: